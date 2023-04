Loreal : Croissance de 13% du CA à 10,38MdsE au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La croissance du chiffre d'affaires du Groupe ressort à + 13,0 % à 10,38 milliards d'euros au 1er trimestre 2023 à données comparables (c'est-à-dire à structure et taux de change identiques). La croissance à taux de change constants ressort à + 14,0 %. À données publiées, elle est de + 14,6 %.



À fin mars, la Division des Produits Professionnels affiche une progression de + 7,6 % à données comparables (+ 9,8 % à données publiées). La Division des Produits Grand Public démarre l'année 2023 par un trimestre en croissance de + 14,7 % à données comparables (+ 15,7 % en publié).



L'Oréal Luxe enregistre une croissance de + 6,5 % à données comparables (+ 7,7 % à données publiées au premier trimestre). La Division Beauté Dermatologique enregistre une forte croissance de + 30,6 % à données comparables (+ 34,6 % à données publiées).



' L'Oréal surperforme le marché dans toutes les Zones géographiques et renforce sa position de leader mondial. Cette performance, qui ne bénéficie pas encore de la réouverture de la Chine, démontre la puissance du modèle multipolaire équilibré de L'Oréal. Je me réjouis d'accueillir prochainement la magnifique marque Aēsop et ses équipes, qui viendront renforcer L'Oréal Luxe ' a indiqué Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.



