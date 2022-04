Loreal : Création du Circular Innovation Fund

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce la création du Circular Innovation Fund : en tant qu'investisseur principal, le groupe contribue à hauteur de 50 millions d'euros à ce nouveau fonds de 150 millions dans le cadre de son programme de développement durable.



Géré par Demeter et Cycle Capital, le fonds de capital-risque bénéficiera d'un large éventail d'investisseurs, et soutiendra des entreprises développant une utilisation circulaire des ressources dans des secteurs variés.



Les projets soutenus par ce fonds visent par exemple des entreprises telles que For Days, un service de recyclage de vieux vêtements, et Aphea.Bio, qui développe de nouveaux produits biologiques agricoles de qualité supérieure.



