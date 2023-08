Loreal : Bernstein relève son opinion, objectif rehaussé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bernstein a relevé mardi son opinion sur L'Oréal, portée de 'performance en ligne avec le marché' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 425 à 440 euros.



Dans une vaste étude consacrée aux secteurs européens de l'agroalimentaire et des biens de consommation, les analystes de Bernstein estiment que le géant français des cosmétiques fait partie, avec Lindt, des acteurs parmi les mieux positionnés en vue de faire face aux défis à venir.



Ils mettent notamment en évidence la présence du groupe sur des segments porteurs, la solidité de ses marques et une exposition limitée - voire inexistante - aux effets devises.



Le bureau d'études salue également une croissance qui tend à se diversifier, le groupe hexagonal ayant la possibilité d'affecter ses dépenses publicitaires et promotionnelles vers les régions, les produits et les gammes affichant la plus de potentiel, une qualité que Bernstein estime aujourd'hui mal évaluée par le marché.



