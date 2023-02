Loreal : Berenberg remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur L'Oréal de 365 à 378 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'analyste relève que la croissance organique de 8,1% générée sur le trimestre écoulé témoigne d'une 'solide dynamique', mais juge aussi que de nombreuses incertitudes continuent d'entourer le groupe français.



'Après le récent rally du cours de Bourse (+16% ces trois derniers mois), nous nous attendons à que ce le titre évolue dans un trading range limité jusqu'à ce que la visibilité s'améliore sur plusieurs points-clé', estime-t-il.



Pour que le titre surperforme, il faudrait - d'après l'intermédiaire - que le marché des cosmétiques génère une croissance supérieure aux 4% à 5% actuels, un niveau jugé comparable à ceux des grands acteurs du secteur des produits d'entretien domestique et des soins personnels qui affichent selon lui des valorisations bien moins exigeantes.



