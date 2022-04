Loreal : Berenberg rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé jeudi sa recommandation 'conserver' sur L'Oréal, tout en relevant son objectif de cours sur la valeur de 339 à 350 euros suite au bon début d'année enregistré par le groupe.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand attribue les solides performances du spécialiste français des cosmétiques à des ventes plus fortes que prévu dans la branche L'Oréal Luxe, dont la croissance organique a atteint 17,5% au premier trimestre contre un consensus établi à 13%.



L'analyste salue également le démarrage robuste de la division de produits professionnels, dont la croissance est ressortie à 17,6% sur les trois premiers mois de l'année, contre une prévision de marché de 9,4%.



Malgré ce début d'exercice plus soutenu qu'attendu, Berenberg estime qu'un certain nombre de risques continuent d'entourer le groupe, notamment en ce qui concerne les coûts.



Prévoyant une hausse de 19% du coût de vente des marchandises cette année, c'est-à-dire la dépense incluse dans la vente de chaque marchandise, l'intermédiaire anticipe un repli de 2,5 points de base de la marge brute du groupe en 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.