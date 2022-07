Loreal : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mardi sa recommandation 'conserver' sur L'Oréal, tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 350 à 333 euros en prévision de 'difficultés temporaires' pour le géant français des cosmétiques.



Dans une étude consacrée aux groupes européens des produits de consommation courante, l'analyste rappelle que l'action affiche à ce jour l'une des plus mauvaises performances annuelles du secteur, avec un repli de 19% depuis le 1er janvier.



Un recul qu'il attribue aux craintes des investisseurs de voir le secteur de la beauté pâtir du scénario d'une éventuelle entrée en récession.



Dans sa note, Berenberg rappelle en effet que l'activité de L'Oréal avait connu un net accès de faiblesse durant la Grande récession de 2009, période durant laquelle il avait subi une décroissance organique de 1% au niveau de ses ventes.



