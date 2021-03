Loreal : Allié à Carrefour pour le recyclage d'emballages

(CercleFinance.com) - L'Oréal France et Carrefour annoncent s'associer aux côtés de TerraCycle, pour accélérer et encourager le recyclage des emballages cosmétiques, via le déploiement de points de collecte dans 331 magasins Carrefour (parmi lesquels 235 hypermarchés).



Cette collaboration s'inscrit dans le prolongement du partenariat initié entre L'Oréal France et TerraCycle en juillet 2020, qui a déjà permis le déploiement de plus de 600 points de collecte sur le territoire français.



Carrefour et L'Oréal font partie des fondateurs du 'Pacte National sur les emballages plastiques', qui vise à partager les bonnes pratiques entre distributeurs, industriels et autorités publiques pour réduire l'utilisation du plastique et valoriser des alternatives.



