Loreal : Accord de production pour Novéal avec Euroapi

(CercleFinance.com) - Euroapi annonce la signature d'un premier accord de production de quatre ans avec Novéal, partie intégrante du groupe L'Oréal spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables pour les cosmétiques.



Dans ce cadre, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).



Le groupe précise que cet accord représente plusieurs millions d'euros et porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.



