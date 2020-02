Legrand : Hausse de 8% du résultat net PDG en 2019, prudent sur 2020

PARIS (Reuters) - Legrand a annoncé jeudi une hausse de 8% de son résultat net, part du groupe, l'an dernier, bénéficiant notamment d'une croissance assez solide en Europe au 4e trimestre.

Le chiffre d'affaires du spécialiste du petit équipement électrique a progressé pour sa part de 10,4% avec un résultat opérationnel ajusté en hausse de 9,4%.

Legrand, qui propose un dividende de 1,42 euro par action (contre 1,34 euro au titre de 2018), vise en 2020 une évolution organique de ses ventes comprise entre -1% et +3%, et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2019) comprise entre 19,6% et 20,4% du chiffre d’affaires.

(Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2020 Thomson Reuters

