Legrand : Hausse de 28% du résultat net au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Legrand publie un résultat net part du groupe en hausse de 28% à 330,5 millions d'euros, soit 1,24 euro par action, au titre du premier trimestre 2023, avec une marge opérationnelle ajustée à 22,2% des ventes de la période.



Avant acquisitions (à périmètre 2022) et hors Russie, la marge opérationnelle ajustée du fournisseur de matériel électrique a atteint 22,6% des ventes, en amélioration de 2,3 points par rapport à celle du premier trimestre 2022.



Son chiffre d'affaires s'est inscrit en croissance de 9% à 2,15 milliards d'euros, dont des ventes en croissance organique de 7,4% sur la période (+5,6% dans les pays matures et +12,9% dans les nouvelles économies).



Legrand confirme viser en 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change entre +2 et +6% (dont un effet périmètre d'environ +3%), et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022, hors Russie et impacts liés) d'environ 20%.



