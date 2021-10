Legrand : En repli limité par des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Legrand reste proche de son équilibre et surperforme ainsi la tendance à Paris (-1% pour le CAC40), aidé par des propos positifs d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 109 euros sur le titre du groupe de matériel électrique.



'Nous prévoyons une meilleure reprise qu'anticipé dans ce début de cycle haussier, soutenue par les plans de relance et la montée en puissance de Legrand sur ces nouveaux marchés (datacenters, efficacité énergétique, produits connectés)', affirme ainsi l'analyste.



