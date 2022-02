Legrand : Comment Legrand a surfé sur le boom de la construction pour faire encore mieux que prévu

(BFM Bourse) - Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment a dégagé l'an dernier des résultats financiers records, encore supérieurs aux attentes des analystes, tout en poursuivant la diminution de son empreinte carbone.

Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui transforment la conception et l'usage des bâtiments, en développant des solutions connectées et innovantes tout en restant durables et simples d'utilisation, le groupe Legrand a dégagé en 2021 des résultats salués en Bourse. Déjà en hausse de 2,3% mercredi dans l'attente d'une publication solide, le titre gagne encore 1,37% à 93,40 euros vers 09h45 jeudi, au moment où son indice de référence marque une pause.

Présent dans le monde entier tout en cultivant ses origines limousines (son siège social se situe toujours à Limoges, pratiquement là où fut fondé en 1865 l'atelier de porcelaine qui donna naissance au groupe) Legrand a enregistré l'an dernier "des résultats records démontrant une nouvelle fois l’agilité et la résilience du groupe dans un environnement mouvant (situation sanitaire volatile et tensions croissantes et fortes sur les approvisionnements)", a salué son directeur général Benoît Coquard.

Le chiffre d'affaires a progressé de 14,7% sur l'exercice à 6,622 milliards d'euros, dont 13,6% de croissance organique (à périmètre et taux de changes constants), à la faveur de nouveaux gains de parts de marché, du succès de ses initiatives de développement et de sa capacité à adapter ses tarifs en dépit de tensions sur les chaînes d'approvisionnement qui se sont durcies à partir du troisième trimestre. L'intégration des sociétés acquises a ajouté 3% à cette croissance, alors que l'effet des changes l'a diminué de 2%. Par région, la croissance organique a été de +17,1% par rapport à 2020 en Europe (41% des revenus globaux), de 16,9% en Asie-Pacifique, Afrique-Moyen-Orient et Amérique du Sud (20,5% des revenus) et de 8,7% en Amérique du Nord et centrale (38,5% des revenus mondiaux).

Inflation galopante pour les composants

Le résultat opérationnel ajusté a progressé à nouveau plus vite que le chiffre d'affaires, atteignant 1,434 milliard d'euros, soit une hausse de 24%. La marge opérationnelle ajustée s’établit ainsi à 20,5% des ventes (20,8% avant acquisitions), contre 19% l'année précédente et 20% en 2019, avant la pandémie. Une performance d'autant plus remarquable que Legrand a dû faire face à une inflation de plus de 11% du coût des matières premières et des composants (dont près de +17% sur le seul quatrième trimestre), qui s'explique par le pilotage très sélectif et ciblé des frais de production, administratifs et commerciaux, ainsi que par la capacité du groupe à fixer ses tarifs (le fameux "pricing power").

Et la progression s'accentue encore à l'étape du bénéfice net, étant donné une progression du résultat financier et une légère diminution du taux d'impôt global (-1 point à 28%) qui accentue l'effet de la forte hausse du résultat opérationnel. Le résultat net part du groupe affiche ainsi une hausse de +32,8%, atteignant 904 millions d'euros.

Autre point fort habituel de Legrand, le taux de conversion en cash des bénéfices : il est encore supérieur à 100% puisque le cash-flow libre normalisé s'élève à 1,074 milliards d'euros (+3,9%). En intégrant un renforcement des stocks opéré face aux tensions sur les approvisionnements, les flux de trésorerie demeurent supérieur au montant des bénéfices à 952,4 millions d'euros.

Réduction des émissions carbone

Legrand a également dépassé 100% de réalisation sur chacun des trois grands axes structurant ses engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale, ayant accompli à l'issue de l'exercice 131% des objectifs de sa feuille de route RSE 2019-2021. Le groupe cite notamment une réduction de 28% des émissions carbone directement liées à ses activités en trois ans (à périmètre constant), une diminution de 22% de ses émissions de composants organiques volatils, une baisse de 46% des accidents du travail avec ou sans arrêt, ou encore une progression du taux de couverture de ses 39.000 salariés dans le monde (97% désormais couverts par le socle de protection sociale maison "Serenity On" qui offre un standard garanti en termes de couverture maladie, congés parentaux, prévoyance décès ou incapacité) et une progression de 18% du ratio de féminisation des managers.

En termes de retour à l'actionnaire, la direction proposera à l’AG du 25 mai prochain le versement d’un dividende de 1,65 euros par action au titre de 2021, soit une croissance de +16,2% par rapport à 2020 et un taux de distribution de près de 50%, en ligne avec les objectifs moyen terme de Legrand. Le dividende sera détaché le 30 mai pour un paiement le 1er juin.

Tenant compte des perspectives macroéconomiques actuelles, et sauf dégradation marquée dans les "supply chains", Legrand se fixe pour objectifs en 2022 d'une progression de ses ventes hors effet de change comprise comprise entre 5 et 11%, avec une croissance organique comprise entre 3 et 7% et un effet périmètre compris entre 2 et 4%. Le groupe vise à une marge opérationnelle ajustée de l’ordre de 20% du chiffre d’affaires, soit hors acquisitions une marge de 19,9% à 20,7% (l'effet des acquisitions tendant à être légèrement dilutif au départ).

Le groupe limougeaud vise par ailleurs un taux de réalisation d’environ 100% pour la première année de sa feuille de route RSE 2022-2024, dont les grands axes seront précisés lors d’une journée investisseurs dédiée le 29 mars prochain.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse