KLEPIERRE : KLEPIERRE : Encore un gros potentiel haussier à venir

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action KLEPIERRE, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le titre Klepierre a vu sa valeur divisée par 3 entre le début de l'année, et son point bas datant de la fin du mois de septembre. Depuis, la progression chartiste a inscrit une configuration en double bottom qui a précédé une explosion haussière entre le 9, et le 16 novembre. La force de la dynamique initiale s'est estompée, mais le titre n'a pas connu ue consolidation trop forte, ce qui montre qu'une pression haussière est toujours présente. De plus, le secteur de l'immobilier constitue un bon support pour jouer une reprise post COVID.

PREVISION

Au regard de ces éléments, et des facteurs graphiques et fondamentaux sur cette valeur, notre avis est haussier sur l'action KLEPIERRE sur un horizon de temps court terme et moyen terme. Les investisseurs pourraient invalider le pari haussier court terme en cas de retour sous 17.86 € tout en visant un objectif haussier à 21.93 € voire 25 € en cas de forte pression, ou dans une perspective plus moyen terme.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l’action KLEPIERRE à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l’achat sur le titre KLEPIERRE au cours de 19.180 € avec un objectif à 21.930 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 18.200 €.

Le conseil KLEPIERRE Positif 19.180 € Objectif : 21.930 € Potentiel : +14.34 % Stop : 18.200 € Résistance(s) : 21.930 / 25.000 Support(s) : 17.860 / 12.700

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime