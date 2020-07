Klepierre : Repli de 7,8% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 616 ME au 1er semestre 2020, en repli de 7,8% par rapport à l'année dernière.



' Les magasins ont été fermés durant 1,9 mois en moyenne en raison des mesures de confinement, représentant 153,5 ME de loyers ' indique le groupe.



Les revenus locatifs nets générés par l'activité des centres commerciaux se sont établis à 503,1 ME au cours des six premiers mois de l'année, en baisse de 8,9 % à périmètre courant (par rapport à la même période l'an dernier), en part totale.



Au cours du premier semestre 2020, le cash-flow net courant par action a baissé de 1,2 % sur un an et s'établit à 1,37 E. Au 30 juin 2020, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 9 129 ME, contre 8 830 ME au 31 décembre 2019.



