Klepierre : RBC dégrade son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets dégrade son opinion sur Klepierre de ' Surperformance ' à 'performance de secteur' et ajuste son objectif de cours à 23 E (contre 22,50 E).



' Ses actions ont surperformé notre couverture de 31% au cours de l'année dernière. Si le rendement bénéficiaire offert par le cours de l'action reste attrayant en termes absolus, nous pensons que les tendances plus faibles du marché à court terme augmentent les risques pour la performance financière ' indique le bureau d'analyses.



' Nous apportons des révisions limitées à nos prévisions de BPA : -1%, 0% et +3% pour les trois prochaines années ' souligne RBC Capital Markets.



