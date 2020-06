Klepierre : Annulation de 2,72 millions d'actions

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce que son directoire a décidé le 22 juin, avec effet au même jour, de procéder à l'annulation de 2.724.897 actions rachetées entre le 2 juillet 2018 et le 5 novembre 2018 dans le cadre du programme de rachat d'actions mis en place en mars 2017.



Par conséquent, le capital social de la foncière d'immobilier commercial s'élève à présent à 419.914.877,20 euros, divisé en 299.939.198 actions ayant chacune une valeur nominale de 1,40 euro et portant chacune un droit de vote théorique.



