Kering : Résultat net pdg récurrent de 3 211,5 ME en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 15 883,5 ME, en hausse de +16,2% en données publiées et de +13,3% en comparable. Cette forte progression s'appuie sur une croissance significative dans toutes les zones géographiques.



Kering profite d'une croissance très soutenue de Gucci (+13,3% en comparable). Le chiffre d'affaires de Saint Laurent est en hausse de +14,4% en comparable. Le groupe annonce également le retour à la croissance pour Bottega Veneta (+2,2% en comparable) grâce au succès rencontré par les nouvelles collections.



En 2019, la marge brute de Kering s'élève à 11 775 millions d'euros, en croissance de +15,5% par rapport à l'exercice précédent.



Le résultat opérationnel courant s'élève à 4 778,3 millions d'euros, en hausse de +19,6% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16). Le taux de marge opérationnelle courante du Groupe s'établit à 30,1% en 2019, en amélioration de 0,9 point par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).



L'EBITDA s'élève à 6 023,6 millions d'euros en 2019, en hausse de +18,3% sur l'année par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).



Le résultat net part du Groupe s'établit à 2 308,6 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe par action atteint 18,40 euros. Le résultat net part du Groupe récurrent atteint 3 211,5 millions d'euros, en progression de +15,1% par rapport à 2018 (retraité de l'impact IFRS 16).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur KERING en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok