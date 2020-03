Kering : Mesures de soutien contre le coronavirus

(CercleFinance.com) - Kering annonce qu'il remettra dans les prochains jours aux services de santé français trois millions de masques chirurgicaux que le géant français du luxe va se procurer en Chine et faire acheminer en France.



Parallèlement, les ateliers français des Maisons Balenciaga et Yves Saint Laurent se préparent à la fabrication de masques, dès lors que les procédés et matières auront été homologués par les autorités compétentes.



En outre, Kering a réalisé une donation financière exceptionnelle à l'Institut Pasteur afin de soutenir la recherche sur le Covid-19. Ces contributions s'ajoutent à celles déjà apportées en Chine et en Italie ces dernières semaines.



