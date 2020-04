Kering : Chiffre d'affaires en repli de 15,4% au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 203,2 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de -15,4% en données publiées et de -16,4% en comparable.



Les ventes des Maisons de Luxe atteignent 3 065,7 millions d'euros (-16,0% en données publiées et -16,9% en comparable).



Le chiffre d'affaires de Gucci s'établit à 1 804,1 millions d'euros au premier trimestre 2020, à -22,4% en données publiées et -23,2% en comparable. ' Les ventes dans le réseau de magasins en propre sont en retrait de -23,8%, sur des bases de comparaison qui étaient très élevées au premier trimestre 2019 ' précise le groupe.



Les ventes d'Yves Saint Laurent atteignent 434,6 millions d'euros (-12,6% en données publiées et -13,8% en comparable). Bottega Veneta réalise un chiffre d'affaires qui s'élève à 273,7 millions d'euros, en hausse de +10,3% en données publiées et de +8,5% en comparable.



