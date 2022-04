Kering : Gucci ralentit au premier trimestre, Kering plonge en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir rassuré en fin d'année dernière, les ventes de Gucci, la marque phare du géant du luxe français ont marqué le pas sur les trois premiers mois d'année. La déception est grande et renvoie le titre Kering à des plus bas annuels malgré l'excellente dynamique des autres marques du groupe.

Au premier trimestre, la croissance des revenus de Gucci ne ressort qu'à 13,4% en comparable, pour s'établir à 2,59 milliards d'euros. Un rythme qui est en deçà des attentes des analystes tablaient sur une hausse organique plus vive, attendue à +16% sur la période. Les dernières mesures de confinement adoptées en Chine depuis le mois de mars, marquées par des fermetures de boutiques, ont altéré la belle dynamique de la griffe italienne.

En Bourse, la sanction est immédiate avec un titre en baisse de plus de 5% à 525 euros peu avant 10h30. Le dossier emporte avec lui les autres valeurs du secteur dans son repli: LVMH cède 1,5% à 644 euros tandis qu'Hermès lâche près de 2% à 1230 euros vendredi matin.

Le trimestre "exceptionnel" de Yves Saint Laurent aux oubliettes

Le "trou d'air" de Gucci occulte les autres performances des marques de Kering pourtant bien orientées. Yves Saint Laurent la deuxième maison du groupe, réalise un début d’année qualifié "d'exceptionnel" par le géant du luxe, avec un chiffre d’affaires de 739 millions d’euros, en augmentation de +43% en données publiées et de +37% en comparable.

Les ventes de Bottega Veneta s'élèvent de leur côté à 396 millions d’euros au premier trimestre, en augmentation de +21% en données publiées et de +16% en comparable, sur des bases de comparaison élevées. Les "autres maisons" qui englobent les marques Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni ou le joailler Boucheron, ont vu leurs ventes s'envoler de 35% tant en données publiées qu’en comparable, pour s'établir à 973 millions d’euros.

Au final, le chiffre d’affaires du groupe ressort à 4,96 milliards d'euros, en forte hausse au premier trimestre 2022, à +27% en données publiées et à +21% en comparable par rapport au premier trimestre 2021. La hausse des ventes est soutenue par une très bonne dynamique en Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord et au Japon. En Asie-Pacifique, elle est touchée par les nouvelles mesures de confinement dans certaines métropoles majeures en Chine.

Parmi les faits marquants du trimestre, Kering a annoncé la signature d'un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation dans les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel.

Si Kering ne fournit pas encore, comme à son habitude, des perspectives chiffrées pour l'exercice en cours, le groupe se dit attentif "aux conditions économiques et géopolitiques." "Nous investissons dans toutes nos marques, dont l’attractivité continuera à nourrir notre croissance et notre profitabilité" est-il ajouté dans le communiqué publié ce vendredi matin.

LVMH rassure de son côté sur la situation chinoise

De son côté, LVMH a tenté de rassurer sur la situation en Chine, où des confinements locaux sont en vigueur, notamment dans la mégalopole de Shanghai. En marge de son assemblée générale, Bernard Arnault le PDG du groupe a déclaré que "la demande était toujours là mais que la question à poser était celle de la durée des confinements." Il a également ajouté qu'il était encore "trop tôt" pour savoir si l'inflation allait détourner les consommateurs des produits de luxe.

Pour rappel, le numéro un mondial du luxe avait fait part, le 13 avril dernier de ventes dynamiques en dépit d'un contexte économique et sanitaire adverse. En guise de perspectives, le groupe détenu majoritairement par la famille Arnault avait indiqué rester à la fois vigilant et confiant en ce début d’année. LVMH avait ajouté vouloir maintenir "une stratégie centrée sur le développement de ses marques, portée par une politique soutenue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits et de leur distribution."

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse