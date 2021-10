Kering : Gucci déçoit au troisième trimestre, malgré une croissance à deux chiffres des revenus de Kering

(BFM Bourse) - Le géant du luxe, propriétaire de Gucci, a globalement dépassé les attentes des analystes sur la période juillet-septembre, même si le ralentissement de sa marque phare déçoit.

Si la marque phare Gucci, habituel moteur de la croissance de Kering, a nettement ralenti au troisième trimestre, le groupe affiche tout de même une croissance à deux chiffres de l'ensemble de ses revenus sur la période, soit +12,2% en comparable à 4,17 milliards d'euros. Ce chiffre ressort au-dessus du consensus des analystes, qui misaient sur une croissance de 11% à 4,04 milliards d'euros. En regard du troisième trimestre 2019, pour prendre une base de comparaison non affectée par la pandémie, la progression ressort à 10%.

"Dans la continuité d’un excellent premier semestre, Kering a réalisé un troisième trimestre très solide, en croissance à deux chiffres par rapport à 2019. Saint Laurent, Bottega Veneta, nos autres Maisons et Kering Eyewear affichent toutes des performances exceptionnelles" se félicite le PDG du groupe François-Henri Pinault. Dans le détail, Yves Saint Laurent affiche une croissance de 28,1% de ses ventes au troisième trimestre, contre 8,9% pour Bottega Veneta et 26% pour les autres maisons du groupe (Balenciaga, Alexander McQueen ou encore les joaillers Boucheron et Pomellato).

En revanche, la croissance de Gucci n'est que de 3,8% (à 2,182 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le troisième trimestre). La griffe florentine "prépare une fin d'année intense avec le lancement de la collection Aria", a souligné le dirigeant.

La marque, qui avait réduit ses dépenses consacrées au marketing et aux défilés l'an dernier, les a relancées cette année pour tenter de capitaliser sur son centième anniversaire. Des efforts qui devraient payer au dernier trimestre selon le directeur financier du groupe Jean-Marc Duplaix, qui table sur une nouvelle accélération des ventes de Gucci sur les trois derniers mois de l'année.

Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes du groupe enregistrent une progression de +36,6% en comparable par rapport à 2020, et de 9% par rapport à 2019).

Si la performance apparaît solide dans l'ensemble, Kering souffre quelque peu de la comparaison avec son concurrent LVMH, le n°1 mondial ayant dévoilé une croissance organique de 20% de ses ventes au troisième trimestre la semaine dernière.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse