Interparfums : Les livraisons s'enchaînent pour Interparfums, qui relève encore ses perspectives annuelles

(BFM Bourse) - C'est une habitude pour le créateur et distributeur français de fragrances de prestige, mais le rehaussement de ses perspectives annuelles fait encore son petit effet. Comme il est de coutume, Interparfums fait en revanche encore preuve de prudence pour son exercice 2022.

Du Interparfums dans le texte. Prudent début septembre dernier à l'issue de son premier semestre reflétant pourtant un net rebond de son activité, le créateur de parfums sous licence de grandes marques de luxe (Boucheron, Coach, Repetto ou depuis peu Moncler) a depuis relevé deux fois ses objectifs. La première fois fin octobre dernier, après avoir fait part d'un bond de 57% de ses revenus au 3e trimestre sur un an, et de 35% sur deux ans, porté par les Etats-Unis et la Chine. La seconde ce jeudi, alors que le groupe (qui dévoilera son chiffre d'affaires 2021 le 22 janvier prochain) constate que si la chaîne d'approvisionnements est "toujours perturbée", le rythme de livraisons est "resté élevé ces dernières semaines grâce à une demande clients toujours aussi soutenue" note-t-il dans son communiqué.

Schéma éprouvé par Interparfums, qui en avait fait de même en 2020 avec un relèvement d'objectifs le 28 octobre dans le sillage de ses résultats trimestriels, suivi d'un autre le 2 décembre de cette même année "dans un contexte plus favorable qu'espéré" notait alors le groupe.

Si le relèvement du jour n'est donc pas vraiment une surprise, la recette fonctionne toujours: à 10h05, le titre Interparfums avance de 2,5% à 70 euros, ce qui porte sa progression à près de 75% depuis le 1er janvier.

Une hausse des revenus de près de 50% sur un an

La société table donc désormais sur un des revenus annuels proche de 550 millions d'euros, contre "entre 520 et 530 millions" lors du précédente relèvement de ses perspectives, "ce qui représenterait une progression de près de 50% sur un an" souligne Sarah Thirion, analyste en charge du dossier chez Midcap Partners. "Cette nouvelle prévision annuelle suppose un chiffre d'affaires de l’ordre de 108.9 millions d'euros au 4e trimestre, en retrait de 7% sur un an alors que la base de comparaison devient moins complaisante" ajoute-t-elle.

Interparfums table par ailleurs sur une marge opérationnelle courante de 16%, contre une fourchette précédente allant de 15 à 16%.

Lancements à venir sur les marques Coach et Jimmy Choo

"Il est vrai que notre croissance est plus soutenue que prévu en cette fin d'année 2021" se félicite le PDG du groupe Philippe Benacin. "Pour autant, compte tenu du manque de visibilité actuel, nous conservons pour l'instant nos objectifs 2022 construits sur la base d'un budget de ventes de 565 millions d'euros" poursuit le dirigeant.

"Au titre de 2022, nous demeurons plus volontaristes que le groupe en retenant un chiffre d'affaires de 617,5 millions d'euros en croissance de 12,3% et une marge opérationnelle courante de 15%, soit un bénéfice opérationnel courant annuel de 92,6 millions d'euros" détaille Sarah Thirion. Ses estimations "intègrent une croissance de 5% du périmètre historique bénéficiant d’une demande bien orientée tant aux Etats-Unis qu’en Chine, des hausses de prix de 5% prévues au premier semestre qui seront légèrement supérieures à l’inflation du prix de revient (3-4%)", de la reprise progressive de l’Europe de l’Ouest, du Moyen-Orient et du "travel retail", ainsi que des des lancements stratégiques sur les marques phares notamment Coach et Jimmy Choo" développe l'analyste.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse