Interparfums : Grâce aux Etats-Unis et à la Chine, Interparfums bat de nouveaux records de ventes

(BFM Bourse) - Le fabricant et distributeur français de parfums de prestige fait part d'une croissance de 57% de ses revenus sur un an au 3e trimestre, et de 35% sur deux ans, porté par une dynamique positive aux Etats-Unis et en Chine notamment. Interparfums relève encore ses objectifs annuels, et flambe en Bourse.

Interparfums n'en finit plus d'impressionner le marché, et cela se traduit ce mardi matin par un nouveau sommet historique pour le titre du créateur français de fragrances sous licence de grandes marques de luxe. Vers 11h30, celui-ci décolle de 10,6% à 71,8 euros, portant sa hausse à près de 80% depuis le 1er janvier (+135% sur 3 ans, +300% sur 5 ans, +600% sur 10 ans). La valorisation du groupe créé en 1982 par Philippe Bénacin -qui en est encore le PDG- et Jean Madar franchit ainsi le cap des 4 milliards d'euros.

La nouvelle accélération du titre ce jour se justifie par un point d'activité trimestriel impressionnant qui entraîne deux relèvements d'objectifs de la part de courtiers de la place parisienne - Oddo BHF rehausse sa cible de 63 à 67.5 euros quand Midcap Partners, toujours à l'achat, vise désormais 75 euros, contre 66,6 euros précédemment.

De début juillet à fin septembre, les revenus du groupe ont atteint 174,8 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 35% par rapport au 3e trimestre 2019, et de 57% sur un an. Cette performance "reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue" relève Interparfums.

Rapide progression de Jimmy Choo et Coach

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 441 millions d'euros, en croissance de 76,2% sur un an et de 20% à devises constantes (et de 24% à devises courantes) par rapport à 2019. Ce chiffre d'affaires ressort ainsi nettement supérieur à celui enregistré par Interparfums sur l'ensemble de l'exercice précédent (367,4 millions d'euros).

Par marques, l'activité de Jimmy Choo dépasse de plus de 30% son niveau d'avant-crise, Coach de 47%, Lanvin renoue avec la croissance grâce à un net redressement en Europe de l’est ainsi qu'en Asie, et Rochas affiche une progression de 14% par rapport à 2019.

Par zones géographiques, c'est l'Amérique du Nord qui tire la croissance des revenus du groupe (+86% au 3e trimestre sur un an, +130% sur deux ans, à près de 80 millions d'euros). L'Asie enregistre également une forte croissance sur la période (+49% par rapport à 2019 à 21,4 millions d'euros - mais seulement +15% sur un an, la région ayant été la seule en progression, avec la France, entre juillet et septembre 2020). En Chine, les ventes de parfums ont été multipliées par 3 par rapport à 2019, précise Interparfums.

Dans le sillage de cette solide publication, le groupe relève de nouveau ses prévisions annuelles, après avoir déjà rehaussé son objectif de taux de marge opérationnelle à l'issue du premier semestre. Alors porté à "autour de 15%" contre "de l'ordre de 12%" auparavant, le taux de marge devrait finalement atteindre "entre 15 et 16%" sur l'ensemble de l'exercice selon le directeur général délégué du groupe Philippe Santi. Pour mémoire, ce taux de marge avait atteint un pic de 15,1% en 2019, avant de refluer à 12,8% l'an dernier en conséquence de la crise.

Des objectifs encore trop prudents?

Interparfums table désormais par ailleurs sur un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros, supposant une croissance de 41,7% sur un an et de 7,4% par rapport à 2019, quand le groupe avait précédemment annoncé une fourchette comprise "entre 460 et 480 millions d'euros".

Un relèvement d'objectifs jugé, comme il est de coutume, prudent par les analystes. "Nous tablons sur un chiffre d'affaires 2021 de 534.5 millions d'euros et sur une marge opérationnelle de 16%" indique Sarah Thirion, qui mise par ailleurs sur un chiffre d'affaires 2022 de 617 millions d'euros, sur la base d'une croissance du périmètre historique de 8% et d'une contribution de 40 millions d'euros de Moncler", avec qui Interparfums a signé un accord de licence en juin 2020. L'analyste d'Oddo BHF estime également que cette nouvelle "guidance" semble "trop basse" et table pour sa part sur 551 millions d'euros de revenus annuels.

"La société dispose d’un portefeuille de licences doté de trois piliers à forte récurrence (Montblanc, Jimmy Choo & Coach) qui sera complété à partir de 2022 par Moncler qui présente un potentiel "pic de ventes" à terme de l’ordre de plus de 200 millions d'euros" avance Sarah Thirion. "Le groupe affiche un track-record irréprochable, d’un modèle opérationnel agile et de moyens substantiels pour potentiellement développer de nouvelles licences additionnelles" conclut-elle.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse