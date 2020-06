Interparfums : Avec Moncler, Interparfums renforce encore son portefeuille de licences prestigieuses

(BFM Bourse) - Le créateur de parfums sous licence de grandes marques de luxe a dévoilé un accord de licence avec l'italien Moncler, fabricant de vêtements de ski un peu oublié transformé grâce au flair de Remo Ruffini en une pépite du luxe à la croissance hors normes. Le potentiel que représente cette marque très enviée dans le portefeuille d'Interparfums dope son cours.

Nouveau jalon pour Interparfums. Le créateur, fabriquant et distributeur de parfums de prestige fondé en 1982 par Philippe Benacin et Jean Madar, et la marque de luxe née en Isère, mais qui connaît surtout un essor depuis sa reprise par Remo Ruffini en 2003, ont annoncé jeudi soir la signature d’un accord de licence exclusif et mondial, jusqu'au 31 décembre 2026 avec possibilité d’extension de cinq ans. Vers 10h00 dans un marché parisien hésitant, l'annonce entraînait un bond de 9,70% du titre à 33,35 euros. Le titre Moncler au même moment gagnait 1,6% à Milan.

Selon les termes de cet accord, Interparfums créera et produira des parfums et des produits dérivés badgés Moncler, et les distribuera dans les boutiques Moncler ainsi que dans de grands magasins, parfumeries et points de vente duty-free sélectionnés. Le lancement de la première ligne de parfums est prévu dans le courant du premier trimestre 2022.

Lagerfeld, Montblanc ou encore Paul Smith

"L'expertise et la créativité largement reconnues d’Interparfums en font le partenaire idéal pour développer un parfum pleinement aligné avec l’ADN et la forte identité de Moncler. Le lancement de la première ligne de parfums Moncler est conforme à notre stratégie sélective d’extension de la marque destinée à enrichir encore plus notre expérience client", a déclaré Remo Ruffini, PDG et principal actionnaire de Moncler, cité dans un communiqué commun.

"Moncler est la seule maison de luxe inspirée par l’univers de la montagne et par la constante recherche d’innovation et d’évolution. C’est une marque qui représente l’unicité, l’authenticité, la qualité et l’excellence. Nous sommes certains que son histoire incomparable sera interprétée avec succès en parfumerie", a complété Philippe Benacin du côté d'Interparfums.

À l'heure actuelle, le groupe français jouit des licences parfum de Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Montblanc, Paul Smith, Repetto, S.T. Dupont et Van Cleef & Arpels. Interparfums est aussi propriétaire des parfums Lanvin et Maison Rochas, soit 14 marques au total. Soit pour donner un ordre de grandeur par rapport au dernier chiffre d'affaires annuel, près de 35 millions d'euros de revenus par griffe en moyenne.

