Imerys : Le virage vert d'Imerys dans la mobilité et la construction jugé prometteur par Oddo

(BFM Bourse) - Imerys évolue à contre-courant de la tendance, bénéficiant du soutien d'Oddo BHF qui relève de 10 euros son objectif de cours sur le titre du numéro un des spécialités minérales. Ce dernier a entrepris une rotation de son portefeuille d'activité pour se recentrer sur les matériaux de spécialités à destination des marchés de la mobilité verte, de la construction durable et des biens de consommation.

Imerys fait le grand ménage pour redynamiser son portefeuille d'activités. En l'espace de quelques mois, le numéro un des spécialités minérales a fortement réduit son exposition à des activités en déclin ou plus traditionnelles (papier, réfractaires) au profit de métiers plus durables et plus proches de la consommation courante.

En septembre dernier, le groupe français avait annoncé engager des discussions avec le fonds Syntagma Capital pour céder ses activités à destination de l'industrie du papier, pour un montant d'environ 390 millions d'euros. Cette vente faisait suite à la cession quelques semaines auparavant de son usine de carbonates en Arizona à l'américain Cimbar. Ce site produit entre autres du carbonate de calcium pour des clients issus des secteurs de l'industrie tels que les cimentiers et de l'agriculture pour l'alimentation animale.

Un nouvel élan dans la mobilité verte et la construction durable

Mais la cession la plus emblématique est celle de son activité de solutions haute température, qui fournissait de 6000 clients sur les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. Dans le cadre de sa revue stratégique de ses activités, Imerys a annoncé en juillet dernier vouloir se séparer du leader mondial des solutions réfractaires au profit de Platinum Equity pour 930 millions d'euros.

La transaction - qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines - permettra au groupe de disposer de nouvelles ressources financières pour poursuivre son expansion en particulier sur des marchés tels que la mobilité verte, la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation.

Le lithium, un gisement de croissance pour un analyste

Le groupe prévoit de donner plus de détails à l'occasion de sa journée investisseurs prévue le 7 novembre prochain au cours de laquelle Imerys présentera son plan de développement. 2023-2025. Pour Oddo BHF, le numéro un des spécialités minérales profitera de cette réunion pour dévoiler son potentiel de lithium dans sa mine de Beauvoir, dans l'Allier.

En mai 2021, le gouvernement a accordé à Imerys une première prolongation jusqu'au 23 mai 2025 du permis exclusif de recherches de mines de lithium, étain, tantale, niobium, tungstène, béryllium et substances connexes dans le cadre du "Permis de Beauvoir." Le bureau d'études valorise désormais ce gisement à 1,69 milliard d'euros, soit 20 euros par titre.

Oddo BHF estime également que les réserves de lithium d'Imerys "sont largement supérieures aux estimations du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) de 2018". Le bureau d'études mise aussi sur un retour aux actionnaires et n'exclut pas le versement "d'un dividende exceptionnel" "après la cession de Calderys (dans les matériaux réfractaires notamment destinés à la sidérurgie) et du papier." Les analystes d'Oddo jugent le dossier faiblement valorisé à environ 7 fois l'Ebitda 2023, les conduisant à revaloriser le dossier de 45 à 55 euros tout en maintenant leur recommandation à surpondérer.

Le leader des spécialités minérales pour l'industrie profite de cette marque d’intérêt d'Oddo BHF. Son cours de Bourse progresse de 4,8% à 34,66 euros alors que le CAC 40 se replie de 0,4% au même moment, dans le rouge pour la cinquième séance d'affilée.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse