Iliad : Place une émission obligataire de 750 ME

Le Groupe iliad a placé hier avec succès une émission obligataire d'un montant total de 750 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité de 4,5 ans (soit une échéance au 14 Juin 2027) et un coupon annuel de 5,375%.



Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande totale avoisinant 2 milliards d'euros.



' Cette transaction permet au Groupe de tirer avantage d'une amélioration des conditions de marchés en cette fin d'année, et permet de refinancer une partie de sa dette bancaire existante en renforçant sa structure financière et en allongeant la maturité moyenne de sa dette ' indique iliad.



