Iliad : Nouveau financement de 300 ME avec la BEI

(CercleFinance.com) - iliad a signé un nouveau financement de 300 ME avec la BEI pour le déploiement de ses réseaux FTTH en France.



Ce sixième prêt accordé à iliad SA porte à plus de 1,4 milliard d'euros les financements de la banque publique européenne.



' Il va permettre à iliad d'accélérer le déploiement de l'Internet ultra-rapide en France y compris dans les zones les moins denses et rurales avec une plus grande efficacité énergétique des usages numériques ' indique le groupe.



Le Groupe investit en moyenne chaque année en France plus de 30% de son chiffre d'affaires soit un montant cumulé de plus de 7,6 milliards d'euros sur les cinq dernières années.



' Fournir la meilleure connectivité au plus grand nombre est un enjeu majeur pour la société et la compétitivité des territoires. Démultiplier l'accès à la fibre optique est aussi le meilleur moyen de viser une plus grande efficacité énergétique pour nos usages numériques ' a déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.



