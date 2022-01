Icade : Échange de titres sur deux actifs à Bordeaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Icade et Covivio annoncent avoir procédé au débouclage, le 18 janvier, de l'opération par échange croisé de titres de deux actifs situés à Bordeaux Euratlantique, ce qui se traduit par l'acquisition à 100% de l'actif Orianz par Icade et de 100% de l'actif FactorE par Covivio.



L'actif Orianz, développant une surface de près de 20.800 m2 et désormais détenu à 100% par Icade, est occupé à plus de 97% par des locataires de premier rang, dont Orange et Allianz VIE sur une durée résiduelle des baux de près de cinq ans.



L'immeuble FactorE, dorénavant 100% propriété de Covivio, totalise quant à lui 10.900 m2, et affiche un taux d'occupation de 100%, avec notamment la présence des sociétés Spaces et Thermo Fisher Scientific, sur une durée résiduelle des baux de près de six ans.



