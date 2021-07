Hrs : Les revenus de HRS multipliés par 4 en 2020, l'action du pro de l'hydrogène se réveille

(BFM Bourse) - Après des premiers pas en fanfare puis un gros trou d'air, le titre du spécialiste grenoblois de stations de ravitaillement en hydrogène introduit en février dernier repart de l'avant ce jeudi à l'annonce d'une forte progression de son activité.

Les résultats sont au rendez-vous chez Hydrogen Refueling Solutions: le concepteur et fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène qui a réalisé à l'hiver dernier une entrée en Bourse tonitruante, surfant sur l'appétit des investisseurs vis-à-vis des solutions de décarbonation. Après des débuts en fanfare, qui avait vu le titre -dont le prix définitif avait été fixé à 25,30 euros, en haut de la fourchette indicative fixée par le groupe- s'envoler à près de 50 euros dans la semaine suivant l'introduction, celui-ci avait néanmoins rétrocédé la majeure partie de ces gains pour revenir légèrement au-dessus de son prix d'introduction à la clôture de mercredi (à 27,45 euros). Il repart à la hausse ce jeudi à la mi-journée (+4,4% à 28,65 euros) après avoir atteint son objectif annuel, à savoir un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions d'euros sur son exercice décalé clos le 30 juin.

La société grenobloise, qui se disait fin avril "très confiante" dans la réalisation de cet objectif, a dégagé 10,5 millions d'euros sur la période, ce qui correspond à un quadruplement (+309%) de ses revenus sur un an. Après ce point d'activité, HRS affirme encore être "très confiant" concernant cette fois sa capacité à délivrer un bénéfice opérationnel courant sur l'ensemble de son exercice, "d'autant plus que son ROC (résultat opérationnel courant, NDLR) était déjà positif au premier semestre".

100 nouvelles stations livrées d'ici 2025

HRS réitère par ailleurs son objectif d'atteindre les 85 millions d'euros de revenus dans les quatre ans, soit sur l'exercice qui sera bouclé fin juin 2025, "l’objectif étant de livrer 100 nouvelles stations sur la période". Il confirme également son intention de maintenir une marge opérationnelle courante "positive sur toute la durée du plan pour atteindre environ 20% au 30 juin 2025".

"L’exercice 2020-2021 a été marqué par le formidable succès de notre introduction en Bourse sur Euronext Growth et par la signature de plusieurs contrats de fourniture de stations hydrogène, illustrant l’attractivité de notre offre commerciale et de notre savoir-faire" se félicite Hassen Rachedi, le fondateur et PDG du groupe.

Important contrat en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le détail, HRS a signé 9 commandes de stations au cours des douze derniers mois, dont 6 nouvelles depuis l’introduction en bourse de février 2021. En conséquence, le carnet de commandes (contrats signés à ce jour) se compose au 30 juin 2021 de ces 9 stations à livrer d’ici mi-2022 pour un montant de 10,7 millions d'euros - dont 8,3 millions ont toutefois été comptabilisés sur l’exercice écoulé précise le communiqué. Le plus gros donneur d'ordres est Hympulsion, une société créée par Michelin, Engie, la Région Auvergne Rhone Alpes, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, qui a commandé 5 stations dans le cadre du projet ZEV (pour "Zero Emission Valley") qui a pour "objectif de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région pionnière de la mobilité hydrogène en France et l’un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen".

Autre partenaire du projet et spécialiste de l'hydrogène, McPhy poursuit de son côté son recul en Bourse, lâchant 2% supplémentaires ce jeudi, ce qui porte à 14% sa baisse depuis l'annonce du limogeage de son directeur général ce lundi.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse