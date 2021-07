Mcphy energy : Le renvoi du patron de la pépite tricolore de l'hydrogène McPhy inquiète les marchés

(BFM Bourse) - Chouchou des investisseurs en 2020, le titre McPhy déchante depuis le début de l'année 2021, cédant près de 10% supplémentaires ce lundi à l'annonce du limogeage du directeur général Laurent Carme qui avait pris les rênes en octobre 2019.

Le directeur général de McPhy, Laurent Carme, a été démis de ses fonctions par le conseil d'administration de l'entreprise, a annoncé lundi la société drômoise, qui compte parmi les principaux acteurs français de l'hydrogène. L'actuel président du conseil d'administration Luc Poyer assurera la fonction "à titre transitoire", le temps de sélectionner un nouveau directeur général, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

McPhy ne précise pas les raisons de ce limogeage mais les objectifs fixés au futur patron peuvent donner une indication: le groupe va devoir à l'avenir "allier un haut niveau de satisfaction de ses clients et une performance opérationnelle exemplaire".

Laurent Carme était en poste depuis octobre 2019, date à laquelle il avait succédé aux manettes au fondateur Pascal Mauberger. La start-up venait alors de lever 180 millions d'euros, somme devant lui permettre de changer d'échelle. Le constructeur d'électrolyseurs et de stations de recharge a depuis annoncé l'implantation de deux nouvelles usines à Belfort et Grenoble.

Chute de près de 50% en 2021

Le groupe aborde donc désormais "une nouvelle phase de [son] développement" et se prépare à "ce changement de dimension industrielle afin de répondre aux attentes de [ses] clients" selon les termes du nouvel homme fort du groupe, cité dans le communiqué. "McPhy peut être fier du chemin parcouru et toutes les équipes comme moi-même sommes pleinement mobilisés pour atteindre de nouveaux succès dans un marché d’avenir, dynamisé par le Green deal européen et la stratégie nationale hydrogène" ajoute Luc Poyer.

L'annonce de son éviction est toutefois très mal accueilli à la Bourse de Paris où le titre McPhy dévisse de 9,5% à 18,24 euros vers 12h25. Après un parcours boursier exceptionnel en 2020 (+820%, ce qui a permis au titre d'intégrer le SBF 120) sur fond d'engouement des investisseurs vis-à-vis de l'hydrogène, les lendemains sont plus difficiles pour le titre, qui rétrocède depuis le 1er janvier près de la moitié de ses gains accumulés l'an dernier (-47%).

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse