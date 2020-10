Hermes intl : La maison de luxe Hermès a déjà renoué avec la croissance et fait mieux que LVMH cet été

(BFM Bourse) - Mieux que le repli limité (-7%) des revenus du n°1 mondial du secteur LVMH au troisième trimestre, Hermès parvient à renouer avec la croissance organique de ses ventes sur la période, dépassant même nettement les attentes du marché. Le titre touche un sommet historique.

On ne devrait plus être surpris par la résilience du modèle économique du sellier, et pourtant, ses publications trimestrielles produisent toujours leur petit "effet waouh". C'est encore le cas ce jeudi avec son point d'activité qui traduit un rebond de ses ventes au troisième trimestre. Celles-ci ont progressé de 7% sur un an à taux de changes constants (+4,2% en données publiées) à 1,8 milliard d'euros, après une chute de 41,5% au deuxième trimestre. Un chiffre qui ressort largement supérieur aux attentes des analystes puisque, selon les données recueillies par Factset, ils anticipaient des revenus de 1,67 milliard d'euros entre juillet et septembre, ce qui aurait traduit un recul des revenus de 3% par rapport au troisième trimestre 2019.

Réputé pour ses sacs à main en cuir, les plus chers du monde, Hermès indique avoir observé une forte activité dans les magasins du groupe (+12% en organique), une dynamique toujours positive en Asie ainsi qu'une amélioration sensible dans toutes les autres régions. Au Japon, les ventes ont notamment rebondi de 11% après un recul du même ordre au deuxième trimestre. À titre de comparaison, le leader mondial du secteur du luxe LVMH a vu ses ventes reculer de 17% au troisième trimestre sur l'archipel nippon.

Un marché français qui souffre du manque de touristes

En France en revanche, les revenus d'Hermès ont reculé de 33%, toujours "pénalisées par la réduction des flux touristiques, (seulement, NDLR) en partie compensée par la clientèle locale" constate Hermès dans son communiqué.

À fin septembre, le chiffre d’affaires consolidé du groupe sur les neuf premiers mois de l'année s’élève à 4,288 milliards d'euros, en baisse de 14% à taux de change constants, surperformant là aussi nettement LVMH dont les revenus ont chuté de 21% sur la période. Et pour l'ensemble de 2020, Hermès ne fournit pas de prévisions chiffrées. Le groupe indique que "les impacts de la pandémie, dont l'ampleur, la durée comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, demeurent aujourd’hui difficiles à évaluer".

"2020 voit l’affirmation d’enjeux stratégiques majeurs, la responsabilité sociale et environnementale, la digitalisation des usages et des modes de vie ainsi que la dynamique des marchés asiatiques. La prise en compte de ces changements profonds et durables nous permet aujourd’hui de rester confiants face à un avenir toujours incertain" estime le PDG du groupe Axel Dumas. Le dirigeant se veut également optimiste pour la suite, et affirme que "la bonne tenue de nos performances nous permet de poursuivre nos investissements et les créations d’emplois".

Le titre touche un nouveau sommet historique

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse