Hermes intl : Grâce à ses résultats exceptionnels, Hermès devient la 3e capitalisation boursière française

(BFM Bourse) - Hermès continue à surperformer un secteur pourtant très dynamique, affichant une croissance organique insolente de 44% sur les trois premiers mois de l'année, après avoir très bien résisté au premier trimestre 2020. Le marché applaudit et porte l'action du géant du luxe à un nouveau record.

LVMH puis Kering avaient mis la barre haut mais Hermès l'a -de nouveau- aisément enjambé. Après avoir déjà mieux résisté que les deux autres géants du luxe au plus fort de la crise sanitaire, n'enregistrant qu'une contraction organique de ses ventes de 7% sur les trois premiers mois de 2020 contre -15% pour Kering et -17% pour LVMH, le groupe du faubourg Saint-Honoré enregistre également un rebond plus vigoureux que ses concurrents.

Porté par une demande exceptionnelle en Asie hors Japon où les ventes ont presque été multipliées (+94%) par deux entre janvier et mars, Hermès a vu son chiffre d’affaires consolidé bondir de 44% à changes constants sur la période pour atteindre 2,08 milliards d'euros. Si LVMH (+35,6% en organique) puis Kering (+25,8%) avaient déjà impressionné le marché quelques jours auparavant, le sellier explose littéralement les attentes du marché, qui tablaient sur une hausse de 24% de ses ventes sur la période.

Hermès surperforme nettement LVMH et Kering

En réaction à cette publication exceptionnelle, le titre du sellier domine le palmarès du baromètre du marché parisien avec un gain de 2,6% à 1.053,50 euros - l'action fait partie des plus chères de la cote tricolore. En hausse de 16% depuis le début de l'année et de 58% depuis le 1er janvier 2020), Hermès atteint un nouveau plafond historique en Bourse. À 111,2 milliards d'euros de valorisation, le géant du luxe fait également une entrée remarquée sur le podium des plus grosses capitalisations tricolores, derrière LVMH (+1,4% dans le sillage des résultats d'Hermès à 320 milliards) et l'Oréal (+1,1% à 192 milliards).

"Croissance à 3 chiffres des ventes en ligne dans toutes les régions"

"Le succès des ventes en ligne s'est confirmé", selon Éric du Halgouët, directeur général finances, qui fait état d'une "croissance à trois chiffres sur toutes les régions". "Pour 2021, les impacts de l'épidémie demeurent difficiles à évaluer du fait des évolutions en cours dans les différentes zones géographiques, mais la tendance du premier trimestre est très encourageante", a-t-il relevé lors d'un point téléphonique avec des journalistes. S'il ne donne pas de perspective chiffrée, Hermès "confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux" à moyen terme.

