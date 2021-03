Guillemot : La pandémie a profité au spécialiste des accessoires de gaming, dont les revenus ont doublé en 2020

(BFM Bourse) - Les confinements successifs ont fait exploser la demande pour des accessoires de gaming, permettant à Guillemot de multiplier ses revenus par deux en 2020 et d'enregistrer un bénéfice net record. Le marché applaudit à la fois ces comptes annuels et les perspectives ambitieuses du groupe.

Comme constaté jeudi avec les solides résultats annuels du spécialiste de l'ameublement Roche Bobois, ou mi-mars avec les publications convaincantes de Mr Bricolage, Somfy ou Damartex les valeurs "stay at home" ont clairement bénéficié de la pandémie mondiale pour faire bondir leur activité.

Derniers exemple en date : la révision en hausse du chiffre d'affaires de l'éditeur Focus Home Interactive, dévoilée jeudi soir, et les comptes du concepteur et fabricant de matériels et d’accessoires de loisirs interactifs Guillemot Corporation, qui explique dans ses résultats annuels que "les consommateurs se sont davantage intéressés aux jeux vidéo et ont enrichi leur équipement en accessoires". En résulte une "année de forte croissance avec un chiffre d'affaires en hausse de 98% à 120,6 millions d'euros", assorti d'un résultat net consolidé record de 29,8 millions d'euros, contre une perte de 6,4 millions lors de l'exercice précédent.

Après avoir vu son chiffre d'affaires bondir de 63% sur les six premiers mois de l'année, le groupe -qui propose une gamme de produits diversifiée sous les marques Hercules (contrôleurs DJ) et Thrustmaster (joysticks, volants, gamepads)- a encore accéléré au second semestre, et terminé l'année en boulet de canon. "Au quatrième trimestre 2020, Thrustmaster a accéléré sa croissance à +196%, grâce au succès des ventes de ses accessoires "Flying" de la gamme Airbus qui ont tiré l'activité, et à la dynamique des segments Racing et manettes" se félicite Guillemot, dont les revenus ont bondi de 180% sur la période par rapport aux trois derniers mois de l'exercice 2019.

Parmi les faits marquants de l'exercice écoulé, le groupe met en avant la "montée en puissance de sa production pour faire face au succès de ses gammes "Flying" et "Racing" (...) et l’élargissement de ses gammes de produits avec le lancement d’une ligne TCA Thrustmaster Civil Aviation, synchronisé avec le jeu Flight Simulator de Microsoft, le nouveau gamepad Eswap X Pro Controller couplé à la sortie des consoles Xbox Series X/S, et chez Hercules, la nouvelle console DJControl Inpulse 500". Guillemot a par ailleurs renforcé sa présence sur le segment porteur de l'eSport à travers de nombreux partenariats.

Le résultat opérationnel courant a également atteint un record, à 19 millions d'euros, tandis que le résultat financier de 7,4 millions d’euros "intègre un gain de réévaluation de 7,7 millions d’euros sur les actifs financiers courants (VMP) constitués de 443.874 titres Ubisoft" indique Guillemot. Au 31 décembre, ses capitaux propres ressortent à 79,7 millions d'euros (contre 53,1 millions un an plus tôt), grâce aux "importants flux de trésorerie générés en 2020", notamment liés aux activités opérationnelles (32 millions). Pour la première fois de son histoire, le groupe affiche ainsi un endettement net négatif (situation dans laquelle la valeur de son endettement net est inférieure à celle de sa trésorerie) à l'issue d'un exercice (-19,7 millions d'euros).

Constatant une "forte dynamique sur le marché des accessoires", Guillemot prévoit une nouvelle croissance à deux chiffres de ses revenus sur l'exercice en cours, le groupe tablant sur "un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros" (soit +24% par rapport à 2020), assorti d'un bénéfice opérationnel courant de 20 millions d'euros.

En Bourse, le titre Guillemot décolle de 4,9% à 13,95 euros en réaction à cette publication. Et s'il cède toujours 25% par rapport à son sommet historique atteint le 9 février dernier (à 18,55 euros en séance) au terme d'un spectaculaire rallye entrepris dans le sillage du point d'activité annuel du groupe publié le 28 janvier, il affiche à ce stade une progression de 65% depuis le 1er janvier. Mieux, sur un an, le cours de l'action Guillemot a presque été multiplié par 8 (+688%). La valorisation boursière du groupe fondé par les cinq frères Guillemot (Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian) en 1985 -soit un an avant Ubisoft et quatre avant Gameloft, racheté par Vivendi en 2016- atteint ainsi plus de 210 millions d'euros.

Fort de ces résultats, le conseil d’administration de Guillemot a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 0,25 euro par action, un montant presque multiplié par deux par rapport au seul dividende précédemment versé par le groupe depuis son introduction en Bourse en 1998, à savoir 13 centimes d'euros au titre de l'exercice 2018.

