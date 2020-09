Guillemot : Le confinement a dopé les ventes d'accessoires de jeux vidéo Guillemot

(BFM Bourse) - Le titre du fabricant de matériels et accessoires de loisirs interactifs flambe encore mercredi, en réaction à la publication de ses résultats semestriels consolidés faisant état d'un bond de l'activité, les "gamers" ayant profité du confinement pour s'équiper. Guillemot relève également sa perspective de revenus annuels.

Pandémie et confinement obligent, les jeux vidéo ont eu le vent en poupe sur les six premiers mois de l'année, et Guillemot en a tiré profit. Sur la période, les revenus du groupe atteignent 41,5 millions d'euros, en progression de 63% grâce à une base de comparaison favorable, le spécialiste des accessoires de "gaming" ayant connu un exercice 2019 compliqué. "Les consommateurs se sont intéressés davantage aux jeux vidéo et ont souhaité enrichir leur écosystème d’accessoires" constate le groupe dans son communiqué publié mardi après Bourse.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Si le groupe a engrangé des revenus stables (à 14,3 millions d'euros) sur les trois premiers mois de l'année -justifiant cela par un "décalage de production dû au Covid-19 en Asie [qui] n'a pas permis de livrer l'intégralité des commandes", Guillemot indiquait alors que "les confinements [avaient] généré un surcroît de demande des consommateurs" avec des "records d'affluence quotidiens sur le site Thrustmaster (spécialiste des manettes de jeux, des contrôleurs et des volants pour PC et consoles de jeux) ainsi que sur sa boutique en ligne". Ce décalage a visiblement été rattrapé entre avril et mars, au cours duquel le chiffre d'affaires s'est établi à 28,1 millions d'euros (+130% par rapport au Q2 2019), Guillemot ayant généré sur la période une croissance de 134% de ses ventes Thrustmaster et de 89% de ses ventes Hercules (enceintes, contrôleurs et casques DJ).

"Cette performance semestrielle provient de la forte demande sur les accessoires de jeux, de l’adaptation de la chaîne de distribution avec des accords commerciaux directs avec les principaux e-tailers (revendeur ou "retailer" en ligne, NDLR) mondiaux, et de l’engagement des équipes malgré les conditions difficiles liées à la pandémie" estime le groupe.

Le résultat opérationnel du groupe s'établit à +3,1 millions d’euros sur les six premiers mois de l'année, contre -1,5 millions d’euros un an plus tôt, tandis que le résultat financier atteint +5,3 millions d’euros, principalement grâce à "un gain latent de 5,2 millions d’euros lié à la hausse de la valorisation du portefeuille de titres Ubisoft (détenu à 13,9% par la famille Guillemot, propriétaire du groupe du même nom, NDLR)". Quand au résultat net consolidé du groupe, il ressort nettement positif (+7,3 millions d'euros), contrairement à la perte nette enregistrée au premier semestre 2019 (-2,5 millions d'euros). Les capitaux propres du groupe ressortent également en nette hausse, à 57,4 millions d’euros (+14%) au 30 juin 2020.

La sortie de Microsoft Flight Simulator a propulsé les ventes de joysticks

Conséquence directe, "Thrustmaster a été n°1 sur le marché des joysticks à la fois en volume et en valeur, en Amérique du Nord et en Europe sur un périmètre de cinq grands pays européens – France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et Italie" selon une étude de Gfk (pour "Gesellschaft für Konsumforschung" ou "société pour la recherche sur la consommation"). Une dynamique qui devrait perdurer avec "l’arrivée sur consoles et PC début octobre du jeu de combat aérien, Star Wars: Squadrons qui devrait "également contribuer à dynamiser les ventes" selon le groupe.

Même son de cloche concernant les accessoires dédiés au "racing", le groupe soulignant que "la bonne actualité en sorties de jeux de course de voiture, avec les jeux F1 2020 (sorti en juillet), Project CARS 3 (sorti le 28 août), WRC9 (sorti début septembre) et l’arrivée le 10 novembre du jeu de course, DiRT5 continuent à donner une bonne dynamique au marché". Enfin, sur sa marque Hercules, Guillemot se réjouit de "l'accueil extrêmement positif" reçu par le contrôleur Hercules DJControl Inpulse 500 de la part de la communauté DJ, celui-ci apparaissant "dans les meilleures ventes des grands acteurs de la musique tels que Thomann en Europe et Sweetwater aux Etats-Unis".

Guillemot précise en outre que tous ses accessoires seront compatibles avec les nouveaux modèles de consoles, notamment la Xbox Series X/S de Microsoft dont la sortie est prévue pour le 10 novembre, et la PlayStation 5 de Sony, attendue le 19 novembre

Le cours du titre multiplié par 3 depuis le début de l'année

Le groupe profite également de la publication de ses résultats semestriels consolidés pour revoir nettement à la hausse ses perspectives annuelles. Alors que Guillemot tablait fin juillet (à l'occasion de son point d'activité semestriel) sur "un chiffre d'affaires annuel supérieur à 80 millions d'euros et un résultat opérationnel positif", il "prévoit désormais un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros et un taux de résultat opérationnel supérieur à 10% du chiffre d’affaires".

Ce relèvement de la "guidance" annuelle du groupe est vivement saluée par le marché puisque le titre Guillemot avance de 9,2% à 7,12 euros, ce qui porte à +194% sa progression depuis le 1er janvier. Celui-ci a d'ailleurs profité d'un rallye estival pour atteindre un plafond depuis 2002 (!) le 28 août dernier, à 7,96 euros en séance. La valorisation du groupe atteint ainsi 109 millions d'euros. Pour rappel, le plus haut historique atteint par le titre Guillemot date de mars 2000, quand celui-ci avait franchi le seuil des 80 euros en pleine bulle Internet.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GUILLEMOT en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok