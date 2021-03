Focus home int : Une nouvelle fois, Focus Home Interactive relève ses prévisions pour 2020-2021

(BFM Bourse) - Les performances de l'éditeur et distributeur de Farming Simulator, entre autres titres à succès, s'annoncent encore meilleures que prévu sur l'exercice qui se termine incessamment. Le chiffre d'affaires pourrait aller jusqu'à 170 millions d'euros, selon le haut de la nouvelle fourchette visée. Décoté selon Midcap, le titre ré-accélère.

Éditeur et distributeur de nombreux titres originaux développés par des studios partenaires (tels que Vampyr, avec Dontnod et Farming Simulator avec Giants Software, mais encore Call of Cthulhu, Blood Bowl, The Surge ou SnowRunner), le bien nommé Focus Home Interactive ne cesse de tirer parti de l'engouement accru pour les jeux vidéos, dans un contexte sanitaire qui favorise les loisirs à la maison.

Tandis que s'achève le quatrième trimestre (de janvier à mars) de son exercice 2020-2021, la société créée en 1995 et cotée depuis 2015 constate de "très bonnes performances" sur cette période, au point de relever une nouvelle fois sa prévision de chiffre d'affaires.

Pour l'ensemble de 2020-2021, Focus Home Interactive s'attend désormais à comptabiliser 165 à 170 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui constituerait un nouveau record après les 142,8 millions d'euros de l'exercice 2019-2020.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Ce relèvement intervient alors que le groupe visait précédemment une fourchette de 150 à 160 millions d'euros, relevée en janvier par rapport à un précédent objectif de 130 à 150 millions d'euros, lui-même relevé par rapport aux prévisions initiales de 110 à 130 millions d'euros !

L'objectif de départ s'entendait certes à périmètre constant et Focus a procédé en juin dernier au rachat du studio allemand Deck13 Interactive, son partenaire de longue date pour la franchise The Surge, mais ce dernier ne pesait que 5,5 millions d'euros sur l'exercice précédant son rachat.

L'un des acteurs les moins bien valorisés du secteur des jeux vidéos ?

Le relèvement de la guidance pour l'exercice qui se termine amène Midcap Partners à relever son objectif de cours, de 78 à 80 euros. "Malgré ses qualités intrinsèques d'éditeur qui sont démontrées à chaque publication, le groupe demeure l'un des acteurs les moins bien valorisés de son secteur", souligne l'analyste Charles-Louis Planade, calculant que l'action se paie un peu moins de 22 fois les bénéfices attendus pour l'exercice.

Il attribue en partie cette sous-valorisation au fait que Focus soit encore relativement peu intégré, au sens où l'entreprise se concentre sur le rôle d'éditeur, ne développant pas elle-même la plupart des jeux.

Tandis que Midcap Partners réaffirme son conseil d'achat, le cours de Focus Home Interactive qui avait flanché de 4,9% jeudi rebondit de 4,86% à 69 euros vers 10h30.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse