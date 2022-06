Global bioenergies : L'Oréal accélère sur les ingrédients biosourcés et passe commande auprès de Global Bioenergies

(BFM Bourse) - Fabriquant une version biosourcée de l'isododécane, ingrédient essentiel des produits cosmétiques jusqu'ici dérivé du pétrole, Global Bioenergies réaccélère en Bourse après avoir reçu les premières commandes de grands industriels, tels que L'Oréal qui est aussi actionnaire de l'entreprise.

Global Bioenergies concrétise son ambition de remplacer l'isododécane (ou 2-méthylundécane, un dérivé d'isobutène) issu du pétrole par un dérivé fermentaire, obtenu à partir de matières premières végétales. Cette huile minérale entre en effet dans la composition de nombreux cosmétiques, qu'il s'agisse de maquillage, de soins capillaires ou de produits d'hygiène. Mais seul l'Isonaturane 12 -le nom de marque déposé par Global Bioenergies pour son produit de substitution- permet aux industriels des cosmétiques d'offrir à leurs clients des produits d'origine naturelle tout en conservant les propriétés de l'isododécane conventionnellement issu de la pétrochimie.

Moins de deux mois après la mise en service de son unité de production commerciale sur son usine de Pomacle, dans la Marne, Global Bioenergies a en effet annoncé mardi matin que "plusieurs grands acteurs" de la cosmétique ont passé leurs premières commandes pour un total de plusieurs tonnes d’Isonaturane 12. L'Oréal, qui est aussi actionnaire de l'entreprise (avec 13,3% du capital) via son fonds de capital risque BOLD, figure en bonne place parmi ces donneurs d'ordre.

"Notre investissement chez Global Bioenergies s’inscrit au cœur de notre engagement d’atteindre 95% d’ingrédients biosourcés, issus de minéraux abondants ou de procédés circulaires dans nos formules d’ici 2030. Par sa technologie très audacieuse qui devient maintenant une réalité industrielle, Global Bioenergies permet au monde de la cosmétique de gagner du terrain dans sa quête de naturalité, et, au-delà de la cosmétique, de participer activement à la transition environnementale", a ainsi déclaré Ana Kljuic, vice-présidente chargée de la R&I (recherche et innovation) L'Oréal for the Future & Green Sciences.

Retour dans le vert... pour 2022

Sans donner davantage d'objectifs chiffrés, la société de biotechnologies s'attend en outre à "une nouvelle vague de commandes", dans le sillage d'In-cosmetics, le salon mondial des ingrédients cosmétiques qui s'est tenu en mai à Paris où Global Bioenergies a officiellement lancé l'Isonaturane 12. À cette occasion, les équipes commerciales ont pu mener "une centaine de discussions avec des acteurs de différentes natures: marques, façonniers, distributeurs", a souligné la directrice commerciale, Daphné Galvez.

Après 55% de recul depuis janvier 2021, le cours du titre profite de cette annonce pour regagner 11,3% à 5,02 euros vers 11h00. Global Bioenergies revient ainsi symboliquement dans le vert depuis le début de l'année (+1%), une performance notable en regard de l'historique puisque l'action a enregistré un repli annuel au cours de 7 des 8 derniers exercices.

