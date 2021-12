Global bioenergies : Le chimiste vert Global Bioenergies lève 14 millions d'euros, notamment grâce à PrimaryBid

(BFM Bourse) - Visant 10 millions d'euros, la société de biologie industrielle originaire d'Évry a finalement levé 14,5 millions d'euros au travers d'un placement privé, comprenant un volet ouvert aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, dont quelques courtiers proposent désormais l'accès. La firme étend ainsi son horizon financier au-delà du premier semestre 2023.

Prestement, l'augmentation de capital de Global Bioenergies a largement fait le plein. À l'origine du premier procédé de production d'isododécane (une huile minérale qui constitue l'un des principaux ingrédients des produits cosmétiques, jusqu'à 50% de la composition) biosourcé, plutôt qu'extrait du pétrole, la firme a mené lundi soir une levée de fonds qui lui a finalement rapporté 14,5 millions d'euros (hors frais), contre un objectif initial de 10 millions.

L'opération a été mise en œuvre à un prix de 4,13 euros par action, soit une décote de 19,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois précédentes séances, et représente une augmentation de capital de 31%. Elle s'est composée d'un placement privé classique, ouverte seulement à des partenaires commerciaux ou industriels de l'entreprise ainsi qu'à des fonds spécialisés déjà présents dans les secteurs des biotechnologies, de l’énergie verte, des produits cosmétiques ou du commerce de détail, pour un montant de 13,5 millions d'euros. Mais cette fois, les particuliers intéressés -du moins ceux dont la banque ou le courtier le propose, soit pour l'heure Boursorama, BourseDirect et Easybourse- ont également pu souscrire, via la plateforme PrimaryBid, ce volet représentant 1 million d'euros.

Il s'agit de la deuxième opération de ce type après Ecoslops. Le spécialiste du recyclage des résidus pétroliers ("slops" et "sludges") issus du transport maritime a levé en octobre 6,4 millions d'euros dont 0,7 million sur PrimaryBid, cette plateforme d'origine britannique pour mettre à la portée de tous investisseurs certaines augmentations de capital réservées jusqu'ici à des professionnels sélectionnés.

L'Oréal toujours premier actionnaire

Pour Global Bioenergies comme cela avait été le cas pour Ecoslops, la fraction de l'opération ouverte sur PrimaryBid a été sursouscrite, ne permettant de servir les ordres qu'à 60% environ du montant demandé.

Dès le lancement, la levée de fonds avait reçu des engagements de souscription, principalement de la part de L'Oréal et du groupe Cristal Union, à hauteur de leur quote-part actuelle du capital. BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development, le fonds de capital investissement maison du géant des cosmétiques) maintient ainsi sa position de premier actionnaire de Global Bioenergies, avec 13,3% des parts.

L'opération vise à fournir à la société les moyens de poursuivre le développement commercial, finir la construction, amorcer la production industrielle, et financer le besoin en fonds de roulement de son unité industrielle de Pomacle-Bazancourt, près de Reims, en vue de la production d’isododécane biosourcé destiné au marché de niche du maquillage (pour environ 50% du montant levé), et de mener les travaux d’ingénierie et déployer le projet d’usine qui produira en 2024 à l’échelle du millier de tonnes pour alimenter les marchés plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires (environ 25%) et enfin poursuivre les efforts R&D pour réduire le coût d’exploitation du procédé en vue des applications commodités et biocarburants aériens à horizon cinq ans, des marchés beaucoup plus importants en volumes.

Une trésorerie confortable jusqu'en 2023

"Notre trésorerie s’établit désormais à 21,2 millions d'euros, nous assurant ainsi une visibilité s’étendant au-delà du premier semestre 2023. Cette opération nous permet d’accueillir des investisseurs de renom, français et européens, convaincus de l’intérêt de la trajectoire que nous avons entreprise. Nous sommes heureux d’avoir pu y associer les particuliers, dont la participation a dépassé les attentes, lesquels sont chaque fois plus nombreux au capital de la société", a déclaré Samuel Dubruque, le directeur financier de Global Bioenergies. "Plus généralement, nous remercions tous les actionnaires qui, par leur confiance et leur engagement, soutiennent la mission de Global Bioenergies".

En Bourse au lendemain de l'opération, le titre Global Bioenergies redescend de 11,46% à 4,56 euros, compte tenu de l'effet dilutif de l'opération. Le titre qui avait bénéficié en 2020 d'un vif regain d'intérêt avec une performance annuelle de +106% se trouve par ailleurs de nouveau à la peine depuis le début de l'année (près de -33%).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse