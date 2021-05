Global bioenergies : Avec Global Bioenergies, la transition écologique s'invite sur le marché du maquillage

(BFM Bourse) - La société de biologie industrielle proposera dès juin aux consommatrices en quête de naturalité sa propre gamme de maquillage longue durée, la première au monde à s'appuyer sur un composé biosourcé. Un premier pas pour imposer à terme sur différents marchés son alternative à l'isododécane d'origine pétrochimique, ingrédient ubiquitaire dans la cosmétique.

Lors de son introduction en Bourse en juin 2011, on n'imaginait pas Global Bioenergies proposer dix ans plus tard une gamme de maquillages (mascaras, ombre à paupières...) dans des teintes pop et glamour. A l'origine, l'entreprise comptait poursuivre la mise au point de son bioprocédé de conversion des sucres en hydrocarbures pour produire des carburants ou des matériaux (plastiques, verre organique, caoutchoucs...). En pratique, la firme a enregistré des avancées concrètes dans cette direction, faisant par exemple rouler en partenariat avec Audi un véhicule alimenté avec de l'iso-octane biosourcé.

Mais un impondérable majeur est venu contrarier l'équation économique à résoudre afin d'absorber le coût de l'innovation sur des marchés d'aussi grands volumes: la chute des prix du pétrole. Le baril coûtait plus de 110 dollars à l'époque de l'arrivée de Global Bioenergies sur Euronext Growth, et plus de 130 dollars en 2014, au moment où l'entreprise arrivait au début de la phase d'industrialisation, via son site pilote de Pomacle-Bazancourt près de Reims... Juste avant un effondrement des cours de l'or noir (de plus de 50% en six mois et de plus de 75% en un an et demi). Autant dire qu'à une cinquantaine de dollars le baril en moyenne ces dernières années, les belles résolutions visant à réduire la place des ressources fossiles résistent bien peu à l'aubaine d'un pétrole abondamment disponible à un prix plus que modique - un héritage de plusieurs dizaines de millions d’années d'évolution géologique que l'humanité s'emploie à consommer en quelques siècles à peine.

Un des principaux ingrédients des produits cosmétiques

Dans ce contexte, Global Bioenergies s'est efforcé de trouver à son procédé biologique de production d'hydrocarbures un débouché où les prix de vente permettent d'absorber le surcoût environnemental. "Notre choix s'est porté sur un composé qu'on peut vendre beaucoup plus cher que son équivalent pétrolier, mais qu'on peut aussi vendre dans des volumes très importants dans certaines applications : l'isododécane", explique Marc Delcourt, le cofondateur et PDG de Global Bioenergies.

Peu connu du grand public, l'isododécane (ou 2-méthylundécane, un dérivé d'isobutène) est une huile minérale aux nombreuses propriétés (à la fois émollient, solvant et agent parfumant) qui en font un des principaux ingrédients des produits cosmétiques, représentant jusqu'à 50% de la composition. Mais il s'agit également d'une substance utilisée en tant que... carburant pour l'aviation. Ce qui permet dans un second temps, lorsque les coûts de production auront suffisamment diminué, d'envisager de produire pour ce marché où les volumes sont incomparablement plus importants.

Le procédé mis au point par Global Bioenergies est aujourd'hui le seul qui permettre de produire l'isododécane à partir de ressources végétales (betteraves, canne à sucre) mais aussi de composés aujourd'hui mal valorisés (paille de blé, copeaux de bois résidus de l'industrie forestière). L'entreprise produit aujourd'hui à l'échelle de la tonne, ce qui est significatif et rentable à l'échelle de la cosmétique, un isododécane hautement purifié, et enregistré au niveau européen à la suite des études de toxicité.

Beaucoup de nouveaux métiers à appréhender

"En utilisant l’isododécane renouvelable que nous produisons grâce à notre procédé innovant, et en sélectionnant judicieusement des ingrédients naturels pour compléter les formules, nous avons pu développer une gamme de maquillage pour les yeux [tels que mascaras et fard à paupières NDLR] combinant pour la première fois une longue tenue et plus de 90% de naturalité. Pour ce faire, il nous a fallu intégrer un ensemble de métiers nouveaux en un temps très court: nous nous y sommes employés avec agilité et discipline", a expliqué le dirigeant.

La firme a ouvert en 2019 dans son laboratoire de R&D situé à Evry une unité de formulation cosmétique, et y a réalisé les premiers prototypes de produits de maquillage en cherchant à combiner performance (longue tenue) et origine naturelle. Une équipe dédiée, réunissant des collaborateurs passés notamment par Nuxe, Guerlain, LVMH, Burberry ou Pierre Fabre, a été constituée pour acquérir l’ensemble des expertises propres à la cosmétique que Global Bioenergies ne maîtrisait pas au départ (formulation, réglementaire, packaging, direction artistique, marketing, communication, etc.). "Il a fallu acquérir beaucoup de nouveaux métiers, et parallèlement ce projet a rapidement attiré des gens de grande qualité, séduits par l'ambition de proposer, pour la première fois dans une catégorie aussi large que le maquillage longue durée, de la naturalité sans aucune perte de performance", a souligné Marc Delcourt.

C'est donc sous sa propre marque déposée, LAST (pour Colors that last, des couleurs qui durent), que l'entreprise se lance en direct sur le marché du maquillage longue durée via trois catégories de produits: mascaras, mascaras sourcils et fards à paupières, présentant tous une tenue d’au moins 24 heures, entièrement conçus et fabriqués en France. Le maquillage longue durée représente aujourd'hui un quart du marché du maquillage, soit plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en valeur et 1 milliard d'unités vendues à l'année.

Un positionnement haut-de-gamme

La firme a opté pour un positionnement prix plutôt haut-de-gamme, soit environ 25 euros pour le mascara, 24 euros pour les ombres à paupière, ce qui place les produits LAST au même pris que l'actuel leader du marché - origine naturelle en plus. En dehors de l'isododécane proprement dit, Global Bioenergies travaille avec cires végétales et des émulsionnants dérivé d'olive, pour arriver à plus de 90% d'ingrédients naturels.

Avec ce lancement prévu en juin, la firme compte générer ainsi son premier chiffre d'affaires récurrent, ses seuls revenus jusqu'ici étant les paiements reçus au titre des différents partenariats technologiques. Un volume de production de 300.000 unités a été budgété, représentant 6 millions d'euros de revenus au prix de vente moyen de 20 euros l'unité - reste l'inconnue du rythme des ventes.

Pour Marc Delcourt, ce lancement n'est en rien "un point d'arrivée, mais un point de départ". "Sauf si le succès dépasse rapidement nos attentes, les ventes ne pourront rapidement pas absorber notre production qui augmente très fortement. L'objectif est d'abord de faire la preuve du concept en générant des revenus, mais surtout de propager le concept auprès de tous les acteurs de la cosmétique".

Visant une capacité de production de plus de 200 millions d'unités à horizon 2023, soit un cinquième du marché du maquillage longue durée, "nous serons bientôt en position de nourrir le marché avec cet ingrédient innovant" y compris à d'autres segments tels que l'hygiène, le capillaire, la dermo-cosmétique. Et progressivement "amener notre technologie à une échelle permettant réellement d'impacter le monde" affirme le dirigeant, citant les carburants aviation et autres applications (plexiglas, certains caoutchoucs, carburants routiers, vitamines...)

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse