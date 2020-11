Global bioenergies : Un ingrédient du chimiste vert Global Bioenergies validé pour les cosmétiques

(BFM Bourse) - Avec une version de cette molécule très répandue obtenue par le procédé biologique mis au point par l'entreprise, Global Bioenergies vise à remplacer les versions aujourd'hui dérivées du pétrole. En priorisant les applications cosmétiques, où les marges rendent sa technologie concurrentielle.

La société essonnienne Global Bioenergies a fait part mardi de l’enregistrement de son premier ingrédient, un dérivé d'isobutène fermentaire, auprès du système réglementaire européen régissant tous les produits chimiques, Reach (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, soit en français "enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques").

Cet enregistrement fait suite à une évaluation toxicologique conduite sur plus d’un an, qui a démontré que le composé de Global Bioenergies produit par fermentation de carbohydrates végétaux -une première alors que l'isobutène, non présent à l'état naturel, est aujourd'hui produit à partir de pétrole- peut être utilisé pour neuf premières applications en cosmétique, correspondant à neuf catégories de produits de grande consommation.

Cette étape constitue pour le directeur général Marc Delcourt "un pas de plus dans la transformation de Global Bioenergies en société industrielle et commerciale", puisque la production, le stockage et le transport de cet ingrédient sont donc désormais possibles au regard de la réglementation européenne.

L'Oréal comme premier actionnaire

Tant que le prix du baril de pétrole demeure inférieur à 120 dollars, les procédés biotechnologiques pour produire la plupart des ingrédients chimiques tels que l'isobutène restent plus cher que la pétrochimie. Aussi l'entreprise, associée à L'Oréal (désormais son premier actionnaire) a choisi de se concentrer dans un premier temps sur le marché de la cosmétique, où les tarifs permettent de dégager une marge suffisante. Selon les estimations de Global Bioenergies, le secteur cosmétique absorbe 30.000 tonnes d'isobutène à l'année, avec des perspectives de progression qui pourraient aller jusqu'à 100.000 tonnes en quelques années.

L'entreprise compte produire en quantité commerciales sa version d'isobutène à horizon 2022 via le projet d'usine IBN-One.

Dans la foulée de l'annonce de l'enregistrement Reach, le titre gagnait 2,17% à 4,23 euros vers 11h30.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse