Genoway : Succès de l'augmentation de capital de 5,6 ME

(CercleFinance.com) - GenOway annonce le succès d'une augmentation de capital par placement privé de 5,6 ME au prix de 4 euros par action nouvelle, un projet qui avait été annoncé le 6 mai 2021.



' Les perspectives très favorables annoncées il y a deux mois, avec une croissance annuelle des ventes supérieure à 20% dès 2021 ainsi que la confirmation de notre objectif de chiffre d'affaires de 30 ME à horizon 2024, agissent comme un véritable catalyseur sur la valorisation de la société', analyse Alexandre Fraichard, directeur général délégué de genOway.



'Cette levée de fonds va nous permettre de financer de nouveaux projets R&D et d'accélérer notre développement commercial et marketing', ajoute-t-il.





