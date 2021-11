Genoway : Contrat cadre pour des modèles cellulaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - genOway gagne plus de 2% après la signature d'un contrat cadre de 0,4 million d'euros portant sur la conception et la production d'un minimum de 10 modèles cellulaires à façon pour le compte d'un grand groupe pharmaceutique international.



Il s'agit du premier de ce type pour la société sur ce segment d'activité. En fonction de l'avancée des projets scientifiques de ce client, le nombre de modèles pourrait même être doublé à un horizon de douze mois.



Plus largement, genOway estime qu'il devrait voir ses ventes de modèles cellulaires génétiquement modifiés dépasser le million d'euros en 2021, soit un triplement par rapport au niveau d'activité de ce segment en 2019.



