Genoway : Alliance stratégique étendue avec Sigma-Aldrich

(CercleFinance.com) - genOway a annoncé mercredi un élargissement de son alliance stratégique avec Sigma-Aldrich, filiale du groupe pharmaceutique allemand Merck.



La société biotechnologique lyonnaise a dévoilé hier soir les contours de la nouvelle structure de ce partenariat qui date de 2018 et qui porte sur le portefeuille de brevets CRISPR/Cas9, dans l'édition du génome.



Aux termes de l'accord, genOway continuera à diriger la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR de Sigma-Aldrich dans le domaine des rongeurs, ce qui comprend la création de rongeurs génétiquement modifiés.



Sigma-Aldrich dirigera de son côté la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR en dehors du domaine des rongeurs, en particulier dans le domaine des cellules de mammifères, avec un droit de sous-licencier dans tous les domaines d'activité



Il est toutefois prévu que genOway obtienne des droits étendus non exclusifs complémentaires à ceux du domaine des rongeurs afin de permettre à ses clients d'accéder à tous les droits leur permettant d'effectuer des études de recherche ou de vendre des services précliniques.



genOway exploite un catalogue de modèles 'humanisés' prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.



