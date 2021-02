Genfit : La mise en lumière d'élafibranor dans une revue scientifique profite à Genfit

(BFM Bourse) - Les résultats positifs de l'essai remontent à 2018, mais leur publication dans une revue médicale est récente : Genfit rebondit mercredi grâce à un article du Journal of Hepatology consacré à la phase intermédiaire d'essais de sa molécule élafibranor dans une maladie rare du foie.

Après avoir enregistré l'an dernier son plus mauvais score annuel (-77%) depuis son introduction en Bourse (et avoir enterré son projet de traitement de la maladie du foie gras humain), la biotech Genfit rebondit vivement mercredi matin à l'annonce de la publication dans une revue scientifique d'un article revenant sur les résultats de sa molécule élafibranor pour traiter une maladie rare du foie (la cholangite biliaire primitive). L'essai en question, dont les résultats avaient été annoncés en décembre 2018, avait montré une efficacité supérieure à celle de l’acide ursodésoxycholique (UDCA), une molécule générique qui constitue le traitement de base.

Ce succès avait valu à Genfit d'obtenir quelques mois plus tard, en avril 2019, de la part de l'agence américaine le statut de Breakthrough Therapy (percée thérapeutique), synonyme d'accélération des démarches dans l'hypothèse d'une demande de mise sur le marché.

Ce sont donc les résultats de cet essai, qui avait été mené auprès de 45 patients ne répondant pas au traitement par UDCA, qui ont été de nouveau mis en lumière par une publication dans le Journal of Hepatology. Comme le rappellent les auteurs de l'article, l'étude en question avait montré à la fois une amélioration cliniquement significative des marqueurs cliniques de la cholangite biliaire primitive et une tendance à la diminution du prurit (démangeaisons), un symptôme particulièrement invalidant de la maladie, et celui qui affecte le plus la qualité de vie des patients.

Depuis, la société a démarré en septembre 2020 un essai de phase finale (phase 3 des essais cliniques, avant une éventuelle commercialisation) visant à recruter environ 150 patients, qui recevront l'élafibranor pendant une année. Les premiers résultats sont attendus pour le premier trimestre 2023.

Grâce à cette piqûre de rappel, l'action Genfit reprenait 26,31% à 5,30 euros vers 10h30 mercredi.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse