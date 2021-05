General electric : Va fournir 16 éoliennes terrestres en Finlande

(CercleFinance.com) - La société GE a annoncé aujourd'hui qu'elle allait fournir 16 éoliennes Cypress 5,5 MW-158 -soit son plus grand modèle d'éolienne terrestre- afin d'équiper le parc éolien de 88 MW de Puskakorpi, en Finlande. La fourniture s'accompagne d'un accord de services complets de 30 ans.



Situé dans la municipalité de Pyhäjoki, à l'ouest de la Finlande, le parc éolien de 88 MW produira suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter l'équivalent de 55 000 foyers en Finlande. Il jouera un rôle important en soutenant l'objectif du pays: que 50% de la consommation finale d'énergie du pays soit réalisés à partir de sources d'énergie renouvelables d'ici à 2030.



Les opérations commerciales du projet devraient commencer à la fin de 2022 et la première installation d'éoliennes terrestres devrait commencer début 2022, précise GE.





