Gecina : Signature d'un BEFA pour l'immeuble Boétie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir signé avec Eight Advisory, cabinet de conseil financier, un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) d'une durée ferme de 12 ans, bail au sein de l'immeuble Boétie situé à Paris au coeur du Quartier Central des Affaires (QCA).



Ce bail de 7.800 m², conclu à un niveau de loyer prime, porte le taux de pré-commercialisation de l'immeuble à 80%. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l'immeuble, début 2023.



En cours de restructuration, l'immeuble Boétie est un ensemble immobilier de 10.200 m², dont 500 m² de commerces. Il vise les certifications et les labels HQE Excellent, LEED Gold, BBCA, WELL Gold, BiodiverCity et WiredScore.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.