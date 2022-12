Figeac aero : Porté par la montée en cadence de ses principaux clients, Figeac Aero réduit ses pertes

(BFM Bourse) - Les comptes semestriels de l'équipementier aéronautique du Lot s'améliorent. Figeac Aero a enregistré une forte croissance et réduit sa perte nette au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023.

Le ciel s'éclaircit pour Figeac Aero. L'équipementier aéronautique a profité de l'amélioration du climat des affaires dans l'industrie aéronautique, ce qui lui a permis d'afficher un chiffre d'affaires en hausse de 25,4% (+17,6% à périmètre et taux de change constants) à 150,3 millions d'euros au titre de son premier semestre 2022-2023 clos fin septembre.

L'activité du groupe a principalement été tirée par "les montées en cadences chez les principaux clients donneurs d'ordres et un trafic aérien proche du niveau d'avant-crise" sanitaire. La situation s'améliore, "les compagnies aériennes gagnent de l'argent, ont des perspectives d'augmentation de parts de marché significatives. Elles ont des avions qui consomment toujours plus et qu'elles veulent remplacer", a déclaré Jean-Claude Maillard à l'antenne de BFM Business.

L'enjeu maintenant pour Figeac Aero est de répondre à cette demande. "Il faut fournir et c'est difficile de faire face à cette forte croissance de la demande après deux années de crise. On éprouve quelques difficultés pour trouver le personnel et le matières premières dont on a besoin, sous fond d'inflation qui tend les marges et augmente notre prix de revient" poursuit-il.

Un Ebitda "relativement décevant" pour TP Icap Midcap

A fin septembre 2022, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) courant s'est apprécié de 27,5% à 14,89 millions d'euros contre 11,68 millions d'euros un an auparavant. Le taux de marge d'Ebitda courant ressort ainsi à 9,9% du chiffre d'affaires contre 9,7% l'an passé.

Figeac Aero explique avoir compensé en partie ces fortes tensions inflationnistes en répercutant ces hausses dans les prix de vente aux clients. Les "actions de rationalisation" des sites de production mises en place dans le cadre du plan Transformation 21 ont contribué à cette résistance de la rentabilité de Figeac Aero. "Le niveau de marge devient correct. Nous n'avons pas encore retrouvé le niveau que nous avions avant la crise. Mais on le retrouvera", ajoute son dirigeant Jean-Claude Maillard.

Pour TP Icap Midcap, le groupe publie un Ebitda "relativement décevant" compte tenu des pressions inflationnistes qui freinent la remontée des marges. "Les effets bénéfiques de la reprise des volumes, de la hausse des prix de ventes aux clients et de la baisse structurelle des coûts fixes (plein impact des plans de rationalisation industrielle) ont été en grande partie gommé par l’inflation des coûts", ajoute Gilbert Ferrand, l'analyste qui suit la valeur.

Figeac Aero annonce également avoir réduit sa perte nette à 16,1 millions d'euros entre le 1er avril et le 30 septembre, contre 21,9 millions un an plus tôt. "Retraité des éléments non cash sur instruments financiers (Mark-to-Market sur les couvertures et variation de la juste valeur de la composante actions des obligations convertibles, le résultat net part du groupe ressort positif à hauteur de 5,6 millions d'euros" souligne TP Icap Midcap qui reste acheteur de Figeac Aero avec un objectif de cours fixé à 7 euros.

"La résilience de nos résultats du 1er semestre dans un contexte de marché perturbé par les pressions inflationnistes fortes, la crise en Ukraine et les difficultés de recrutement reflète la capacité du groupe à relever les challenges de la période", s'est félicitée la direction dans le communiqué publié mardi soir après-Bourse.

"Aucune inquiétude sur la santé financière de Figeac Aero"

Du côté de sa situation financière, Figeac Aero dispose d'une trésorerie disponible de 118,7 millions d'euros à fin septembre 2022. Elle résulte de l'entrée d'Ace Aéro Partenaires au capital de la société en septembre 2021 et du rachat partiel des ORNANE (Obligation remboursable en numéraire et en actions nouvelles et existantes).

"La restructuration a été longue et pénible à vivre. Les discussions ont duré deux ans avec nos banquiers pour rembourser l'intégralité de la dette. Ils m'ont donné quatre années de plus. Nous avons fait une augmentation de capital de 55 millions d'euros environ. Entre cette augmentation de capital et le délai supplémentaire accordé par les banquiers pour rembourser la dette, je n'ai aucune inquiétude sur la santé de Figeac Aero dans les dix années à venir", rappelle son PDG à l'antenne de BFM Business.

Sur l'exercice en cours, Figeac Aéro table sur un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'euros ainsi qu'un Ebitda courant entre 38 et 42 millions d'euros et des flux de trésorerie disponible positifs.

"L'industrie aéronautique a toujours été rythmée par des crises, j'en suis à titre personnel à ma quatrième. Quand la reprise est là, on a toujours cette pointe d'inquiétude pendant quelques mois ou une paire d'années, qui consiste à dire si on va y arriver. Et nous y sommes toujours arrivés", rappelle Jean-Claude Maillard.

