Fdj : FDJ relève ses perspectives à horizon 2025 et s'offre un bol d'air en Bourse

(BFM Bourse) - Délaissé depuis son sommet atteint en juin dernier, le titre FDJ retrouve la faveur des investisseurs ce mercredi après l'ajustement à la hausse des objectifs 2025 que le groupe s'était fixé lors de son introduction en Bourse. L'opérateur de la loterie nationale fait par ailleurs état d'un exercice 2021 robuste.

Empêtré dans une spirale baissière depuis de longs mois, le titre FDJ semble enfin inverser la tendance ce mercredi, porté pas l'annonce d'une "très bonne performance" réalisée en 2021, assortie d'un relèvement des perspectives de croissance à moyen terme. Vers 9h30, l'action FDJ se négocie à 39,07 euros, en hausse de 6,3% par rapport à la veille et au plus haut depuis début janvier. La veille à la clôture, ce même titre abandonnait toutefois près de 30% par rapport à son pic historique touché le 24 juin dernier, un mois après l'attribution aux actionnaires individuels d'une action gratuite pour 10 détenues depuis 18 mois, soit depuis l'introduction en Bourse.

L'ajustement à la hausse de ses objectifs de moyen terme annoncé par le groupe intervient donc dans le sillage d'un robuste -et meilleur qu'attendu- exercice 2021. "L'année écoulée marque le retour de FDJ sur sa trajectoire de croissance d'avant-crise pour l'ensemble de ses activités", s'est réjoui la PDG du groupe Stéphane Palez, citée dans un communiqué. "Les résultats 2021 du groupe sont nettement supérieurs à ceux enregistrés en 2019, grâce à l'accélération du digital et à la croissance dans le réseau de points de vente", ajoute-t-elle.

11% des mises sont désormais numériques

Sur l'ensemble de l’année, les mises collectées par le groupe ont augmenté de 18,9% par rapport à 2020 (+10,8% par rapport à 2019), à 18,98 milliards d'euros, porté par la flambée des mises numériques (+37% en 2021 après +55% en 2020, à près de 1,6 milliard). Celles-ci pèsent désormais 11% des mises totales, contre 6% deux ans auparavant.

Le chiffre d'affaires du groupe ressort également en hausse de 10,1% sur un an à 2,25 milliards d'euros. Il s'obtient en retraitant des mises la part revenant aux joueurs, qui s'élève à 12,97 milliards en 2021 traduisant un taux de retour aux joueurs (TRJ) de 68,4% (contre 68,0% en 2020), puis les prélèvements publics sur les jeux (3,816 milliards en 2021, +10,1% sur un an). L'Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) s'établit de son côté à 522 millions d'euros, en hausse de 22,3% par rapport à 2020, ce qui fait ressortir un taux de marge d'Ebitda de 23,1% sur l'exercice écoulé (+0,9 point). Le bénéfice net atteint enfin 294 millions d'euros (+37,6% sur un an).

L'ensemble de ces indicateurs dépassent les attentes des analystes, le consensus établi par Factset indiquant que ces derniers tablaient sur un chiffre d'affaire de 2,22 milliards d'euros, un Ebitda légèrement inférieur à 500 millions et un bénéfice net de 269 millions. Ces résultats sont également supérieurs aux objectifs annuels réitérés par la FDJ à l'issue du 3e trimestre, soit 2,2 milliards de revenus sur une base de mises de l’ordre de 18,8 milliards d’euros, avec un taux de marge d’Ebitda supérieur ou égal à 22%.

Une croissance de 4 à 5% par an

Fort de ces probants résultats, FDJ relève par ailleurs ses objectifs à horizon 2025, annoncés à l'occasion de son introduction en Bourse fin 2019. Le groupe mise désormais sur une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre +4 et +5% sur les 4 prochaines années, quand il visait précédemment le haut de la fourchette d'un objectif de "3% à 4%". FDJ entend surtout porter son taux de marge d'Ebitda à plus de 25%, soit 5 points de pourcentage de plus que l'objectif fixé en octobre 2019.

Le groupe prévoit enfin de proposer le versement d'un dividende de 1,24 euro par action au titre de l'exercice 2021 (lors de l'assemblée générale du 26 avril prochain), correspondant à une distribution de 80% de son bénéfice net - taux qu'il entend porter "entre 80% et 90% dès 2022".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse