Fdj : Super bonus pour les petits porteurs de la Française des Jeux

(BFM Bourse) - Les actionnaires individuels qui ont conservé leurs titres depuis la privatisation touchent ce mardi les actions gratuites que l'Etat s'est engagé à leur verser: 1 pour 10 détenues depuis 18 mois. Un cadeau qui s'ajoute à l'excellente performance boursière de la FDJ.

Les actionnaires de la FDJ ont de quoi avoir le sourire. Ce mardi, l’Etat va verser un "bonus" à ceux qui ont, les premiers, cru au potentiel de cette privatisation. Pour dix actions souscrites lors de l'introduction, l’Etat va leur verser une action gratuite, conformément à son engagement initial visant à favoriser les petits porteurs.

On ignore précisément combien d’actions vont être ainsi redistribuées. Les estimations évoquent un chiffre situé entre 2,5 millions et 3 millions. La part de l’Etat dans le capital de la FDJ passera ainsi de 22% à légèrement plus de 20%.

Mais même sans ce bonus, les petits actionnaires de la première heure auront fait une bonne affaire. Ces 500 000 particuliers ont vu le cours de leurs actions s’envoler de 124% alors que sur la même période, le CAC 40 n’a progressé que de 8,6%. Et comme, en dépit de la crise sanitaire, ses bénéfices ont augmenté sur l’année 2020, la FDJ a décidé de revaloriser son dividende. En 2020, elle avait versé 0,45 euro par action. En juin ce sera deux fois plus.

À titre d'exemple, considérons le cas d'un investisseur ayant misé 1000 euros lors de la privatisation. Grâce aux 51 actions achetées il y a 18 mois, il va percevoir 5 actions gratuites. Sur la base du cours de clôture de ce lundi, la valeur des titres FDJ dans son portefeuille atteint 2300 euros, au cours de la dernière clôture. Et s’il garde ses titres quelques semaines de plus, il aura droit le 21 juin, à un dividende de 90 centimes par action. Même après impôts, ses seuls dividendes lui auront donc rapporté très largement plus que les 5 euros que sa banque lui aurait versées pour le même montant placé sur son livret A.

Par Pierre Kupferman, éditorialiste BFM Business

©2021 BFM Bourse