Eutelsat communic. : Lancement réussi du satellite Hotbird 13G

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce que son satellite Hotbird 13G a été lancé avec succès en orbite de transfert géostationnaire par SpaceX, à bord d'une fusée Falcon 9 qui a décollé de Cap Canaveral en Floride à 6h22 heure de Paris (5h22 UTC).



'La séparation du satellite entièrement électrique est intervenue à l'issue d'un vol de 35 minutes et la mise en route des systèmes de l'engin spatial s'est déroulée avec succès sur une période de trois heures', précise-t-il.



Pour rappel, il s'agit du second des deux satellites conçus par Airbus Defence and Space et destinés à être placés à la position phare d'Eutelsat à 13 degrés Est pour y remplacer trois satellites plus anciens.



