Eutelsat communic. : Charge EGNOS mise en service sur 5 West B

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce avoir mis en service de la charge utile GEO-3 du Service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), embarquée à bord du satellite Eutelsat 5 West B.



Ce dernier héberge en effet la charge utile EGNOS, commandée par l'opérateur de satellites, dans le cadre d'un contrat de 15 ans signé en 2017 avec l'Agence européenne de navigation par satellites (GSA).



Le contrat prévoit notamment des services techniques ainsi que le déploiement d'une infrastructure au sol couvrant le territoire européen et comprenant deux stations terrestres installées aux téléports d'Eutelsat sur les sites de Rambouillet et de Cagliari.



